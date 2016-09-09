В Иркутске арестованы молодые люди, избившие врача и санитара скорой помощи

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В Иркутске арестованы молодые люди, избившие врача и санитара скорой помощи9 сентября 2016
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих иркутян 1995 и 1996 г.р. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), п.п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия), ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои), по факту нападения на бригаду скорой помощи.
По версии следствия, ночью 1 июня на улице Ушаковская города Иркутска молодые люди в ходе дорожного конфликта с участием автомобиля скорой помощи причинили телесные повреждения врачу и санитару. После совершения преступления обвиняемые скрылись, однако в скором времени были задержаны полицией.
Куйбышевский районный суд г. Иркутска удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.