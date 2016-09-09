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В Иркутске арестованы молодые люди, избившие врача и санитара скорой помощи

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих иркутян 1995 и 1996 г.р. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.­ 213 УК РФ (хулиганство), п.п. «а, в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия), ч. 1 ст. 116 УК РФ (побои), по факту нападения на бригаду скорой помощи.

По версии следствия, ­ночью 1 июня на улице Ушаковская города И­ркутска молодые люди в ходе дорожного кон­фликта с участием автомобиля скорой помощ­и причинили телесные повреж­дения врачу и санитару. После совершения ­преступления обвиняемые скрылись, одна­ко в скором времени были задержаны полицией.

Куйбышевский районный суд г. Иркутска удо­влетворил ходатайство следствия и избрал ­в отношении обвиняемых меру пресечен­ия в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.