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Металлурги приняли участие в работе Братского экономического форума

В Братске прошел первый экономический форум, который был организован для укрепления связей бизнеса и местных органов власти северных территорий Иркутской области. В числе предприятий-участников свою выставочную экспозицию представил Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ.

«Братский алюминиевый завод – 50 лет лидерства» - под таким названием на экономическом форуме работала стендовая экспозиция металлургов. Она была посвящена полувековому юбилею предприятия, которое город отметил в июле, и рассказывала о производственных и социальных достижениях заводчан. Внедряя передовые технологии, БрАЗ остается современным предприятием.

Все корпуса электролиза переведены на более экологически чистую технологию «сухого» анода. Ведется монтаж высокоэффективных современных газоочистных установок. Завод сертифицирован на соответствие международным стандартам в области экологии, охраны труда и качества выпускаемой продукции. Социальные гарантии металлургов отмечены на всероссийском уровне - коллективный договор БрАЗа признан самым эффективным в отрасли. Заработная плата на заводе остается одной из самых высоких в Иркутской области.

На специализированной выставочной площадке Братского экономического форума металлурги представили образцы новой дизельной обрабатывающей техники, разработанной инженерами РУСАЛа. Новые машины экономичны, эргономичны, кабины оборудованы отопителями, кондиционерами с системой очистки поступающего из рабочей зоны воздуха. Инновационная техника позволяет исключить тяжёлый физический труд металлургов.

- Участие в экономическом форуме для нас не только возможность рассказать о предприятии, но и показать представителям других городов эффективную действующую модель социального партнерства власти и бизнеса, - комментирует управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.

– Уже не первый год действует соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между заводом и администрацией Братска. РУСАЛ ежегодно направляет десятки миллионов рублей на развитие городской инфраструктуры, культуры, спорта.