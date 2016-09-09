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Иркутские бизнесмены могут оценить эффективность мер по улучшению налогового администрирования и государственной регистрации

В 2012 году автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (Агентство) начала реализацию Национальной предпринимательской инициативы (НПИ), призванной радикально улучшить условия ведения бизнеса в стране. Впервые предприниматели самостоятельно работали над «дорожными картами» (планами действий по улучшению делового климата) вместе с органами власти и экспертным сообществом. Правительством Российской Федерации в рамках НПИ было разработано и одобрено 12 «дорожных карт». Нововведения коснулись практически всех важных для предпринимателей сфер, включая и оптимизацию государственной регистрации бизнеса, и вопросы повышения эффективности налогового администрирования.

Управление ФНС России по Иркутской области принимает активное участие в работе «проектного офиса» по внедрению в Иркутской области лучших практик повышения инвестиционной привлекательности регионов России. В рамках реализации плана мероприятий «дорожной карты», «Оптимизации процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.03.2013 №317-р, существенно упрощена процедура создания юридических лиц:

- сокращен срок регистрации до 3 рабочих дней;

- исключено требование о предварительной оплате уставного капитала юридических лиц не менее чем наполовину;

- отменена обязательность печати для хозяйственных обществ;

- исключена необходимость нотариального свидетельствования подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации, в случае представления документов в регистрирующий орган лично заявителем;

- введена возможность предварительной проверки сведений, представляемых при государственной регистрации в электронном виде;

- отменена обязанность налогоплательщиков по уведомлению налоговых органов об открытии или о закрытии банковского счета.

По налоговым доходам региональное Управление стабильно занимает второе место в Сибирском федеральном округе, уступая лишь Красноярскому краю. Добиваться положительных результатов помогают новые технологии администрирования налогов, внедряемые ФНС России. Сейчас налоговая служба может в автоматическом режиме собирать и анализировать большие объемы информации, и только после тщательного мониторинга выбираются объекты проверок. Так, в 2012 г. охват выездными проверками налоговой службы в Иркутской области был 0,75% от тех, кто сдает отчетность. А за первое полугодие 2016 г. - только 0,14%.

Вместе с тем, реальную пользу вступивших в силу законопроектов и проведенных мероприятий, или отсутствие таковой, способен в полной мере оценить только предприниматель, который ежедневно в рамках своей работы сталкивается с административными барьерами и видит, действительно ли сейчас стало легче, дешевле и быстрее вести бизнес.

В этой связи Агентством организовано проведение опроса в сети «Интернет» в режиме онлайн. Подготовлены электронные анкеты по двенадцати направлениям дорожных карт, два из которых касаются деятельности налоговой службы: регистрация юридических лиц и налоговое администрирование.

Все желающие оставить свои отзывы, могут сделать это до 15 сентября 2016 г. Результаты опроса будут использованы в обобщенном виде и размещены в открытом доступе. Аналитические итоговые материалы будут переданы в Правительство Российской Федерации и использованы для дальнейшего улучшения условия ведения бизнеса.