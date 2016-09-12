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Иркутский бизнес: «Нас в Китае никто не ждет»

Вопросы взаимодействия предпринимателей с КНР обсудили в Иркутске на конференции «Сотрудничество с Китаем как двигатель развития МСП России». Несмотря на актуальность и «модность» этой темы, проблем по-прежнему немало.

Большие перспективы

Тема взаимодействия российского бизнеса с Китаем сегодня актуальна как никогда. Курс на Восток активно пропагандируется на правительственном уровне.

Фото О. Бережных

Как рассказал на конференции «Сотрудничество с Китаем как двигатель развития МСП России» консул по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства КНР в Иркутске господин Лин Цзинбинь, торговый оборот Иркутской области с Китаем в прошлом году достиг 3 миллиардов долларов.

По мнению Маргариты Федоровой, первого вице-президента Русско-Азиатского Союза Промышленников и Предпринимателей, у сотрудничества с КНР есть еще больший потенциал развития.

«В связи с падением российского рубля относительно других валют, в связи с политикой Китая, направленной на повышение средней зажиточности населения, российская продукция имеет хорошие перспективы на китайском рынке», – поделилась Маргарита Федорова.

Тем не менее, думать, что Китай ждет наших бизнесменов «с распростертыми объятиями», по ее словам, – большая ошибка. «На самом деле в Китае нет нехватки российской продукции, никто не сидит и не ждет нас. Сегодня весь Мир видит китайский рынок как основу, как перспективу, все пытаются на него выходить. Конкуренция огромная».

Пойти через онлайн

Чтобы выход на рынок КНР оказался успешным, нужно хорошо подготовиться к нему и как следует изучить китайские предпочтения.

Фото О. Бережных

«Важно знать, что в Китае все уходит в мобильные приложения. На сайты мало кто заходит, всю информацию, новости узнают через телефоны, покупки совершают там же. Например, программа WeChat есть почти у каждого китайца. Официальные цифры – 700 млн пользователей. Это и соцсеть, и платежная система, и магазины. Китайцы все покупают через интернет: яйца, молоко, мясо».

Мобильные приложения вроде WeChat Маргарита Федорова рекомендовала использовать для первого шага на китайском рынке, для позиционирования своей продукции.

Реализацию товара тоже можно вести на виртуальных площадках: онлайн-торговых центрах, онлайн-рынках, в социальных сетях с встроенными магазинами.

Что касается продаж в оффлайне, то и здесь есть свои тонкости: «Российские компании часто думают: пусть придет китайский дистрибьютор, купит у меня в России, я ничего делать не буду, не хочу считать логистику. Но эта логика не очень хорошо работает при выходе на китайский рынок, – рассказала эксперт. – Китайский дистрибьютор охотней закупит продукцию, которая уже лежит в Китае. Это не трудно: там много складов, логистика внутри страны развита хорошо».

Реальные трудности

Группа предприятий «Янта» с 2000 года развивает экспортное направление продаж. В прошлом году 17 тысяч тонн продукции компании было доставлено в другие страны, в том числе в Китай.

Сергей Лекарев, начальник Управления внешнеэкономической деятельности группы предприятий "Янта", и Лин Цзинбинь, консул по торгово-экономическим вопросам Генерального консульства КНР в Иркутске. Фото О. Бережных

«Мы должны использовать по максимуму наше географическое положение, – отметил Сергей Лекарев, начальник Управления внешнеэкономической деятельности группы предприятий ‘Янта’. – Мы находимся в золотом треугольнике: Монголия, Китай, Юго-Восточная Азия. За полтора дня машина с майонезом приходит в Улан-Батор, за двое суток – в Маньчжурию».

Несмотря на привлекательность восточных рынков (одни только китайские провинции, граничащие с Россией, – это уже 137 миллионов человек – потенциальных покупателей), проблем в реализации продукции на них возникает немало.

Например, трудности с документацией: в Китае свои ГОСТы, свой подход к сертификации, нередко приходится предоставлять десятки документов, пояснений к товару. Процесс растягивается на недели.

Добавляет головной боли и нестабильность валютных курсов: «Основная проблема – треугольник валют, в который мы попадаем, – поделился Сергей Лекарев. – Соотношение юань-доллар-рубль. Любое изменение курса сразу меняет всю картину наших продаж, отношений с партнерами. Как только доллар ушел под 80 рублей – спрос на иркутские товары вырос, откатился к 65 – обратный процесс».

Возмущает и тарифная политика. Несмотря на заявления о поддержке экспорта, в прошлом году был повышен железнодорожный тариф. «Внутри страны тарифы выросли на 10%, а на экспортные перевозки – на 18%. То есть на экспорт отправить вагон с маслом или с маргарином выходит дороже, чем по внутреннему рынку. Так о какой поддержке экспорта идет речь?», – поделился своим мнением начальник Управления внешнеэкономической деятельности ГП «Янта».

Фото О. Бережных

Тем не менее, отказываться от развития торговли с Китаем в компании не намерены.

«Нас никто там не ждет, объективно мы Китаю не нужны, и если мы не будем сами заходить, презентовать свою продукцию – ничего не будет. Но, как гласит китайская мудрость, дорога в тысячу ли начинается с первого шага».

Президент Торгово-Промышленной Палаты Восточной Сибири Константин Шаврин поддержал Сергея Лекарева.

Константин Шаврин, президент Торгово-Промышленной Палаты Восточной Сибири. Фото О. Бережных

«Нестабильность в таможенном законодательстве, нестабильность в финансах, в тарифах – сложностей, конечно, много. Но эта работа интересная, и она дает свой результат. С прошлого года в Китае растет средний класс, они потребляют нашу продукцию, понимают, что она качественная. Я знаю, что малый и средний бизнес Иркутска сегодня активно выходит на китайский продовольственный рынок. И это правильно: не нужно бояться трудностей».