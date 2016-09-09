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На Дальнем Востоке могут построить мосты из алюминия

Дальневосточные чиновники изучают проекты строительства в регионе алюминиевых мостов. Серию переговоров о применении конструкций из алюминиевых сплавов прошли в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

В обсуждении участвовали в том числе представители правительства и минэкономразвития Хабаровского края, администрации Приморского края и Хабаровского завода строительных алюминиевых конструкций.

В ходе встречи стороны обсудили возможные сроки, подрядчиков, мощности по производству металлоконструкций и перспективные проекты. Так, сейчас прорабатывается вопрос о возведении пешеходного перехода на въезде из аэропорта во Владивосток, а также на острове Русский при подъезде к комплексу зданий Дальневосточного федерального университета (ДФГУ).

По убеждению председателя Алюминиевой ассоциации Ивана Матерова, алюминиевые мосты на 20% дешевле стальных аналогов и в пять раз легче, поэтому они могли бы заменить мосты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии или не соответствуют требованиям по грузоподъемности.

Первый алюминиевый мост в виде пилотного проекта может быть возведен уже в следующем году, к Восточному экономическому форуму — 2017.