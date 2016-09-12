Новости

Евгений Богатырев, директор инвестиционной компании, официальный представитель АО «Открытие брокер» в Иркутске: «Клиенты идут в банк за человеком, а не за запрограммированной машиной с громким названием»

Про кризис. В первую очередь, я занимаюсь брокерским бизнесом: мы и наши клиенты работаем на фондовом рынке с различными инструментами: акциями, облигациями, валютой, структурными продуктами, нотами и т.д. Мы открыли свой бизнес как раз в период высокой волатильности на российском рынке после введения антироссийских санкций и политики ЦБ по повышению учетных ставок. С одной стороны для нас кризис – это плюс, потому что появляется возможность заработать на постоянных колебаниях валюты. С другой стороны, нужно учитывать меняющуюся финансовую политику людей: многие клиенты стали уходить в защитные инструменты, начинают больше сберегать либо переводить деньги в кэш. Но и это тоже хорошо: они начинают задумываться о том, как побыстрее расстаться со своими кредитами в банках и наконец-то начать грамотно инвестировать свои резервы.

Очередная кризисная волна, которая нас накрыла, несколько изменила поведение людей: они задумываются, что произойдет, если они потеряют работу, что вообще будет завтра, и они начинают откладывать, меньше брать кредиты и так далее.

Про банки. В силу специфики бизнеса и для удобства обслуживания как у юрлица у меня есть счета в Банке «Открытие», так как мы сотрудничаем с ними, а как физическое лицо я имею кредитную карту Сбербанка, которую получил по зарплатному проекту в 2008 году, когда работал по найму. Активно пользуюсь этой картой, она у меня все время одна, хотя в других банках много раз предлагали другие кредитные карты. Но она меня исключительно устраивает тем, что на ней есть программа лояльности «Спасибо»? и я могу тратить бонусы на товары в различных партнерских сетях магазинов.

Про кредиты. Как физическое лицо брал в свое время какие-то товарные кредиты, в основном – рассрочки, на разные мелкие покупки: телефон, ноутбук. То, что удобно было оплачивать по частям и с минимальными процентами. Гасил, как правило, досрочно.

Брал в Сбербанке в 2010 году автокредит на 850 тысяч рублей, закрыл его досрочно.Там была хорошая ставка, около 16%, не помню уже точно число. В январе этого года у ВТБ24 брал ипотеку. У нас родился второй сын, мы получили материнский капитал и удачно попали на выгодные условия ВТБ24 по льготной ипотеке с господдержкой, плюс с программой от застройщика – ставка 11,15%. Сейчас уже ставки повысились.

Это наша инвестиция в однокомнатную квартиру, в будущее детей, мы для них ее купили, когда там было еще только 3 этажа. Сейчас уже дом построен, идет отделка. Сделаем ремонт, потом сдадим в аренду, она потихоньку будет сама себя окупать.

Про инвестиции. У меня средства распределены по разным рынкам, инструментам и валютам. В первую очередь это акции и облигации. Так как я работаю с клиентами, я сам инвестирую, и наши клиенты тоже пользуются этими инструментами. Валюта – часть в рублях, часть в долларах. Присматриваюсь еще и к фунту после просадки, и к юаню – это интересная валюта, которая стала резервной валютой МВФ с 2016 года. Удобство в том, что их можно купить напрямую на бирже, минуя банки с их комиссиями.

Про финансовые принципы. Я считаю, что в наше время необходимо инвестировать в разные инструменты: часть денег – в недооцененный российский рынок, а часть – в американский, потому что там очень много растущих компаний, причем их рост не связан со спекулятивной составляющей, как в России. Но и в России есть интересные эмитенты. Например, акция Сбербанка за год выросла в два раза, с 70 до 150 рублей. Его просто покупают и частные инвесторы, и крупные мировые фонды, можно сказать это бенефициар укрепления рубля в этом году. Так как ставки по вкладам в банках упали, инвесторы, в том числе и я, начали искать альтернативу банковских депозитам. Этот процесс пока не массовый, но все чаще и чаще появляются инструменты с более высокой доходностью. Сейчас просто необходимо внимательно смотреть, что происходит в мире, отслеживать и анализировать огромное количество информации, быть всегда онлайн со своими клиентами, предлагать им новые решения.

В Америке же это все циклично, у них акции растут уже несколько лет. Где-то на 15-20% в среднем. И там есть компании, которые пользуются спросом и в России в том числе. Это всем известные Apple и Google, это Alibaba, которая очень активно продвигает свои интернет-технологии по всему миру. В Америке очень сильно развиты стартапы, особенно в сфере интернета, у них компании постоянно на IPO выходят, а в России это – редкость.

Там вообще другое отношение к деньгам, нежели у нас. Поэтому я стараюсь придерживаться «международных» принципов и инвестировать на непрерывной основе.

У меня есть спекулятивный партнерский портфель. Максимальная доля спекуляций в нем – 10-15%. Как говорил Уоррен Баффет, нужно обязательно делить портфель: часть представить в спекулятивном счете, и не добавлять туда средства, оставить его чисто для спекуляций. Таким инструментом может служить, например, фьючерс на нефть Brent.

Но это спекуляции, связанные с риском. Поэтому, чтобы подстраховаться, нужно обязательно распределить средства по трем мешкам.

Идеальный, на мой взгляд, портфель: золото, используемое как защитный инструмент (10-20%), а остальные средства в разных пропорциях разделить в относительно дешевые акции – голубые фишки, большую часть в облигации. В доллары и рубли 50 на 50%.

Про первые деньги. Еще в 1997 году, на первом курсе лицея, я состоял в экологическом отряде, и мы высаживали елки в поселке Мегет. Это длилось все лето, когда в принципе и делать-то нечего было. Заработал несколько тысяч рублей и купил потом на эти деньги CD плеер Sony. Они тогда как раз только начали появляться в России: такие круглые, для компакт-дисков.

Про отношения клиентов с банками. Мы сотрудничаем с привилегированной категорией клиентов, а они исторически кризису подвержены меньше. Их предпочтения сейчас меняются, они начинают смотреть в сторону крупных частных банков. Этому поспособствовало падение ставок и уровень подготовки кадров в крупных государственных банках. Там очень большие базы, огромный поток клиентов и слабый уровень подготовки менеджеров, соответственно «текучка кадров».

В силу специфики моей прошлой работы я занимался обучением продаже инвестиционных продуктов сотрудников банковских подразделений. Я заметил, что уровень их квалификации и компетенции находится на достаточно низком уровне. Они зачастую заточены на продажу определенных продуктов, но очень поверхностно в них разбираются. Например, в Сбербанке встречал менеджеров, которые знают, что такое металлические счета, что есть платина, золото и серебро, но, например, переводить унции в граммы, они не умеют. Или не понимают механизм работы продуктов с опционами и фьючерсами. А если ты работаешь с крупным капиталом, ты обязан все это знать и уметь.

Для клиентов важно качество обслуживания и понимание его потребностей, а не бездушные отделения. Они идут именно за человеком, а не за запрограммированной машиной с громким названием.

Про траты. На первом месте, конечно же, семья. На втором – отдых, путешествия. А на третьем – хобби: это рыбалка. Это достаточно затратное занятие, например, недавно я купил второй спиннинг стоимостью порядка 7 тысяч рублей.

Про мошенничество. Я не привязывал к карте Сбербанка мобильный банк, потому что опасаюсь мошенничества. В прошлом году был случай у моей мамы: телефон на Андроиде, был подключен к интернету, какое-то приложение тайно подключилось к мобильному банку Сбербанка и умудрилось списать почти 20 тысяч рублей несколькими операциями. Заявление в милицию подавали, конечно, но безрезультатно. Да и вообще слишком много случаев мошенничества связаны именно с этим банком, историй от клиентов много. Да, мобильные технологии это удобно, но не безопасно. Именно поэтому не храню крупные суммы денег на картах, и пользуюсь только приложением банка Открытие, потому что еще ни разу не было случаев мошенничества с его картами.