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Ни Россия, ни Запад не пошли в санкционной войне до конца

9 сентября 2016

Российское эмбарго на поставки основных видов продовольствия из западных стран не нанесло существенного урона этим государствам. Такой вывод содержится в очередном выпуске мониторинга экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института Гайдара, РАНХиГС при президенте России и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.

Удельные потери основных инициаторов санкций против России — США, Великобритании, Канады, Германии, Франции — от российского продовольственного эмбарго оказались несущественными. Больше всего от контрмер пострадали ближайшие соседи России и давние страны-партнеры по продовольственной кооперации: Норвегия, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония и Польша.

Мы полностью согласны с данной точкой зрения. Несмотря на жесткую внешнеполитическую риторику, ни Россия, ни Запад не пошли в санкционной войне до конца.

Например, прекращение поставок российских энергоносителей в Европу могло бы нанести серьезный удар по Евросоюзу. А прекращение поставок титана создать проблемы западному авиастроению. Ответные российские санкции имели, прежде всего, две цели – дать политический ответ на действия Запада и запустить процесс импортозамещения. Что касается ближайших соседей России, то они, действуя в фарватере западной политики, фактически подставили свои экономики под удар.

Санкционная война России с Западом стала причиной экономического и политического разворота России на Восток. Война рано или поздно закончится. Однако Россия вряд ли поменяет свой вектор.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари


/ СИА /




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