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Газеты против Левченко были обнаружены в разбитом грузовике. Власти региона просят правоохранителей взять расследование на особый контроль

Правительство Иркутской области обратилось в правоохранительные органы с просьбой взять на особый контроль расследование сегодняшней аварии в Тайшетском районе.

В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дорожной аварии с участием двух грузовиков, в результате которой погиб один из водителей. Как уже сообщалось, около 7 часов утра 9 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району поступило заявление о столкнновении седельного тягача «Вольво» и грузового фургона «Вольво» на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» Происшествие произошло в 15 километрах от районного центра. По предварительной информации, 32-летний водитель грузового фургона, двигавшийся в сторону Иркутска, выехал на «встречку» и допустил лобовое столкновение со встречным транспортом. В результате ДТП 51-летний водитель другой фуры, житель Приморского края, получил несовместимые с жизнью травмы. Второй водитель, житель Черемхово, не пострадал.

В автомобиле, которым управлял житель Черемхово, обнаружено большое количество выпусков незарегистрированной агитационной газеты под названием «Отчаяние» с «черным» пиаром в отношении Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Тираж газеты значительно превышал указанный в выходных данных – 999 экземпляров.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.