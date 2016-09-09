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На ремонт водонапорной башни в Иркутской области потрачено 2 миллиона рублей

В местную администрацию жители обратились с просьбой о ремонте водонапорную башни уже несколько лет назад. В муниципалитете подтвердили, что башня находится в аварийном состоянии, но сразу ремонт произвести не смогут. Алзамайцы на этом не остановились и написали соответствующие письма Губернатору Иркутской области и Президенту РФ.

Фото: static.panoramio.com

Сейчас ремонт водонапорной башни выполнен более чем на 80%, осталось провести работы в части электрооборудования, а также на фасаде здания, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

– Контракт завершается 5 октября, но подрядчик уверил нас, что в течение десяти дней все работы будут закончены, – пояснил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Болотов. – В населенном пункте несколько водонапорных башен. Ремонтировать их начали в 2014 году – было сдано два объекта. Сейчас мы завершаем ремонт еще одной, и на следующий год уже включили в план ремонт еще одной водонапорной башни в Алзамае, чтобы планомерно решать эту проблему.

Средства на ремонт водонапорной башни в этом году выделены по подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 – 2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. Общая сумма – более 2 млн рублей, из них 1 млн 720 тыс. – за счет средств областного бюджета, оставшаяся часть – средства муниципалитета.