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В Иркутске выясняют обстоятельства столкновения маршрутки №2 и автобуса на перекрестке улиц Пискунова и Байкальская

10 сентября 2016

В Иркутске выясняют обстоятельства столкновения маршрутки №2 и автобуса на перекрестке улиц Пискунова и Байкальская.  В результате аварии  погиб водитель автобуса,  5 человек доставлены в больницы.

Сообщение о дорожной аварии поступило  9 сентября, около 18.15 часов. По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средства: автобуса малого класса Hyundai County, следовавшего по маршруту №2, и коммерческого автобуса Kia Granbird (в салоне находился только один водитель).

В настоящее время известно об одном погибшем – это водитель Hyundai, а также о 5 доставленных в медучреждения. Тем не менее сведения о количестве пострадавших продолжают уточняться.

По данному факту проводится доследственная проверка. Полицейские обращаются к возможным свидетелям случившегося с просьбой оказания содействия в установлении объективной картины произошедшего. При этом значительную помощь могут оказать очевидцы, зафиксировавшие на видео момент ДТП. Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области  сообщает  телефоны в Иркутске: 21-64-11, 21-64-14.


/ СИА /




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