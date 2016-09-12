Новости

Жители Бурятии оформили на 2 млрд рублей сберегательных сертификатов Сбербанка в 2016 году

12 сентября 2016

С начала 2016 года жители Бурятии оформили в Сбербанке около 3500 сберегательных сертификатов номиналом свыше 50 тысяч рублей. Сегодня общая сумма вложений по сертификатам данного вида превышает 2 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом средняя сумма вложений на одном вкладе увеличилась почти на 35% и составила порядка 570 тысяч рублей.

 

«Сберегательный сертификат – это ценная бумага, которая предназначена для хранения и преумножения денежных средств. В отличие от стандартных вкладов по сберегательным сертификатам действуют повышенные процентные ставки», – рассказала начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Бурятского отделения Сбербанка Евгения Шагжитарова.

Сберегательный сертификат может быть предъявлен к оплате в любом офисе банка Сбербанка по всей России независимо от места оформления. При оформлении сберсертификата необходимо иметь с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


12
сентября
2016
 Сюрпризы от франшизы: 75% франчайзинговых компаний в России работают по принципу финансовых пирамид
В трудные для экономики времена российские предприниматели обратили внимание на франчайзинговый бизнес. Это понятно: при грамотном подходе готовое и раскрученное предприятие может приносить стабильный доход при небольших вложениях. Однако эксперты уверяют: 75% франчайзинговых компаний в нашей стране работают по принципу финансовых пирамид и в любой момент могут пойти на дно, потянув за собой инвесторов.
 
12
сентября
2016
 "В России действуют более 2 тыс. франшиз, из которых реально работают только 25%. Остальное - пена"
Гендиректор компании EMTG Екатерина Сойак . о выставке BUYBRAND EXPO 2016 и перспективах рынка франчайзинга в России
 
12
сентября
2016
 Евгений Богатырев, директор инвестиционной компании, официальный представитель АО «Открытие брокер» в Иркутске: «Клиенты идут в банк за человеком, а не за запрограммированной машиной с громким названием»
Для клиентов важно качество обслуживания и понимание его потребностей, а не бездушные отделения.
 
12
сентября
2016
 Покупатель возвращается в торгцентры. Перед 1 сентября в магазинах увеличился трафик
В этом году неделя перед 1 сентября, когда традиционно растет посещаемость торговых центров, для ритейлеров оказалась удачной. Shopping Index, составляемый Watcom, показал, что активность потребителей, покупающих товары для детей в школу, сократилась всего на 3%. Владельцы торгцентров и их арендаторы, как, впрочем, и покупатели, адаптировались к кризису, полагают эксперты.
 
12
сентября
2016
 Как Россия поверила в низкую инфляцию
У правительства и Банка России, кажется, появился шанс завершить реформу, начатую четверть века назад правительством Егора Гайдара. Если ЦБ не помешают отечественные лоббисты или внешние шоки, цель...
 
12
сентября
2016
 Рубль получил удар ножом в спину от Марио Драги
Российский рубль получил удар ножом в спину от Марио Драги, заявившего, что Управляющий совет ЕЦБ не рассматривал вопрос о продлении сроков программы количественного смягчения. Если бы Центробанк...
 
10
сентября
2016
 Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 12 - 16 сентября
Договоренность между Россией и Саудовской Аравией по стабилизации рынка нефти привела на минувшей неделе к восстановлению цен на нефть. А перебои с поставками топлива в Мексиканском заливе и, как...
 
10
сентября
2016
 Почему Павла Астахова сменили на Анну Кузнецову
Владимир Путин вчера назначил своим уполномоченным по правам ребенка главу пензенского отделения ОНФ, руководителя фонда "Покров", который является одним из операторов по распределению...
 
10
сентября
2016
 В Иркутске выясняют обстоятельства столкновения маршрутки №2 и автобуса на перекрестке улиц Пискунова и Байкальская
В Иркутске выясняют обстоятельства столкновения маршрутки №2 и автобуса на перекрестке улиц Пискунова и Байкальская.  В результате аварии  погиб водитель...
 
10
сентября
2016
 Международные инвесторы готовы рискнуть. За неделю они вложили в российский рынок акций более $84 млн
На минувшей неделе инвесторы стали интенсивнее наращивать вложения на российском рынке акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за отчетный чистый приток инвестиций в Россию составил $84,1 млн. Это произошло на фоне общего роста интереса к развивающимся странам, куда инвесторы вложили $1,8 млрд.
 
10
сентября
2016
 Что мешает дальнейшему укреплению рубля
После двухнедельного перерыва стоимость европейского сорта Brent на минувшей неделе на срочном рынке превысила уровень $50 за баррель. Инвесторы отыгрывали возможную заморозку добычи нефти, за...
 
09
сентября
2016
 Ангарская мошенница оформила кредиты на 15 вымышленных людей
Ангарчанку приговорили к условному заключению за мошенничество. Она подделывала с помощью программы «Фотошоп» паспорта и оформляла на вымышленных людей кредиты.   Женщина...
 
09
сентября
2016
 Компания вернула иркутянину 1,4 миллиона рублей за неисправный автомобиль после вмешательства приставов
Официальный дилер «Форд» не возвращал иркутянину, который приобрёл неисправный автомобиль, деньги за машину, пока тот не выиграл суд и за дело не взялись приставы.
 
09
сентября
2016
 Ритейл: как оптимизировать розничные продажи? Второй день бизнес-форума от Альфа-Банка (фото и видео)
Деловой форум Alfa Business Week продолжает свою работу в Иркутске. Второй день был полностью посвящен тенденциям и перспективам современного ритейла. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова поделилась с предпринимателями своим видением ситуации в макроэкономике. Ведущие эксперты банка Светлана Карасева и Александр Драч выступили с предложениями по оптимизации работы розничной торговли. Бизнес-консультант Оксана Солдаткина рассказала о новых трендах в налоговом администрировании бизнеса.
 
09
сентября
2016
 Между министерством сельского хозяйства Иркутской области и сельхозкооперативами заключено 72 соглашения о субсидиях
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Глава ведомства отметил, что создание кооперативов позволило повысить уровень доходов сельского населения области за счет реализации молока и мяса в 2015 году на сумму более 750 млн. рублей.
 
09
сентября
2016
 На ремонт водонапорной башни в Иркутской области потрачено 2 миллиона рублей
В местную администрацию жители обратились с просьбой о ремонте водонапорную башни уже несколько лет назад. В муниципалитете подтвердили, что башня находится в аварийном состоянии, но сразу ремонт произвести не смогут. Алзамайцы на этом не остановились и написали соответствующие письма Губернатору Иркутской области и Президенту РФ.
 
09
сентября
2016
 Газеты против Левченко были обнаружены в разбитом грузовике. Власти региона просят правоохранителей взять расследование на особый контроль
Правительство Иркутской области обратилось в правоохранительные органы с просьбой взять на особый контроль расследование сегодняшней аварии в Тайшетском районе.
 
09
сентября
2016
 Ни Россия, ни Запад не пошли в санкционной войне до конца
Российское эмбарго на поставки основных видов продовольствия из западных стран не нанесло существенного урона этим государствам. Такой вывод содержится в очередном выпуске мониторинга экономической...
 
09
сентября
2016
 Иркутское «Облкоммунэнерго» получило 30% материалов для подготовки к зиме
Предприятие «Облкоммунэнерго» начало получать необходимые для подготовки к зиме материалы от структур ПАО «Иркутскэнерго» через торговый дом «ЕвроСибЭнерго». ...
 
09
сентября
2016
 В Иркутской области столкнулись два грузовика. Водитель одного из них погиб
В Тайшетском районе Иркутской области полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием грузовых автомобилей, в которой погиб человек.
 
09
сентября
2016
 На Дальнем Востоке могут построить мосты из алюминия
Дальневосточные чиновники изучают проекты строительства в регионе алюминиевых мостов. Серию переговоров о применении конструкций из алюминиевых сплавов прошли в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)
 
09
сентября
2016
 Иркутские бизнесмены могут оценить эффективность мер по улучшению налогового администрирования и государственной регистрации
Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов проводит опрос в сети «Интернет» в режиме онлайн. Подготовлены электронные анкеты по двенадцати направлениям дорожных карт, два из которых касаются деятельности налоговой службы: регистрация юридических лиц и налоговое администрирование.
 
09
сентября
2016
 Братск накрыло дымом от лесных пожаров из Усть-Кутского и Катангского районов
Братск заволокло дымом от лесных пожаров, действующих в Усть-Кутском и Катангском районах. Об этом 9 сентября 2016 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника...
 
09
сентября
2016
 Горячую воду в домах и социальных объектах Иркутска включат 9 сентября
Горячее водоснабжение будет возобновлено в Иркутске до 20:00 9 сентября 2016 года. Как 8 сентября сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя комитета городского...
 
09
сентября
2016
 В Иркутской области создали центр общественного контроля в сфере ЖКХ
В Иркутской области создан региональный центр национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, об этом исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева сообщила 8...
 
09
сентября
2016
 Теплыми будут 10 и 11 сентября в Иркутской области
Теплые выходные 10 и 11 сентября 2016 года ожидаются в Иркутской области. Как сообщает УГМС по региону, 10 сентября прогнозируется переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные...
 
09
сентября
2016
 Авторынок: предпосылок к скорому восстановлению спроса нет
Российский авторынок не демонстрирует признаков выхода из непрерывного четырехлетнего падения -- участники рынка ухудшают прогнозы продаж, а оптимистических ожиданий на первый квартал следующего года, как и предпосылок к скорому восстановлению спроса, нет. Если в августе 2013 года было продано 231,9 тыс. машин, то спустя три года удалось продать лишь 113,8 тыс. штук. Легкие надежды связаны с четвертым кварталом: по мнению аналитиков, в случае ослабления рубля можно к концу года ожидать хороших скидок и снижения цен на автомобили.
 
09
сентября
2016
 Долгое «дно» кризиса. Наталия Орлова – о том, как российской экономике выйти из затянувшейся стагнации
С осени прошлого года российская экономика только и делает, что ищет «дно». Увенчались ли эти поиски успехом – неясно до сих пор. На деловом форуме ALFA BUSINESS WEEK главный экономист Альфа-Банка, руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова поделилась с иркутскими предпринимателями своим видением ситуации. Кто стал «спонсором» девальвации в России? Что поможет восстановить экономический рост? И сколько будет стоить доллар к концу года? Главные тезисы доклада Наталии – в нашем материале.
 
09
сентября
2016
 Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в Пекине
Губернатор  Иркутской области Сергей Левченко принимает участие в работе делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Китае. Делегацию возглавила Председатель Совета Федерации Валентина...
 
09
сентября
2016
 Началось сезонное снижение цен на бензин
Рынок бензина стабилизируется после традиционного летнего роста цен в высокий сезон. Стоимость топлива на бирже резко падает, что означает и скорую реакцию цен на АЗС. На фоне роста выпуска топлива и...
 
09
сентября
2016
 Металлурги приняли участие в работе Братского экономического форума
В Братске прошел первый экономический форум, который был организован для укрепления связей бизнеса и местных органов власти северных территорий Иркутской области. В числе предприятий-участников свою выставочную экспозицию представил Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ.
 
09
сентября
2016
 АСВ хочет привязать отчисления в фонд страхования вкладов к банковским рейтингам
Несмотря на повышение размера ставок дополнительных взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) со второго квартала, объем средств, поступивших в фонд, сократился по сравнению с первым кварталом. В...
 
09
сентября
2016
 Иркутск занял вторую строчку в ТОП-10 самых популярных у туристов городов "Восточного кольца России"
Сервис поиска отелей RoomGuru.ru узнал самые популярные у туристов города "Восточного кольца России", включающего в себя маршруты по городам Сибири и Дальнего Востока.
 
09
сентября
2016
 ЦБ отказался от идеи деления банков на "федеральные" и "региональные"
Появившаяся в июне этого года инициатива ЦБ по разделению банков на федеральные и региональные за два месяца существенно трансформировалась. Если в первоначальном варианте регулятор предлагал...
 
09
сентября
2016
 Бурятию включили в зону свободного перетока
Присоединение к ЗСП Сибири снизит цены на мощность и электроэнергию в Бурятии на 10%. Но это и незначительно повысит цены в Сибири из-за затрат на вынужденную генерацию Бурятии.
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании