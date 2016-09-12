Жители Бурятии оформили на 2 млрд рублей сберегательных сертификатов Сбербанка в 2016 году

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Жители Бурятии оформили на 2 млрд рублей сберегательных сертификатов Сбербанка в 2016 году12 сентября 2016
С начала 2016 года жители Бурятии оформили в Сбербанке около 3500 сберегательных сертификатов номиналом свыше 50 тысяч рублей. Сегодня общая сумма вложений по сертификатам данного вида превышает 2 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом средняя сумма вложений на одном вкладе увеличилась почти на 35% и составила порядка 570 тысяч рублей.
«Сберегательный сертификат – это ценная бумага, которая предназначена для хранения и преумножения денежных средств. В отличие от стандартных вкладов по сберегательным сертификатам действуют повышенные процентные ставки», – рассказала начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Бурятского отделения Сбербанка Евгения Шагжитарова.
Сберегательный сертификат может быть предъявлен к оплате в любом офисе банка Сбербанка по всей России независимо от места оформления. При оформлении сберсертификата необходимо иметь с собой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.