Новости

Рубль получил удар ножом в спину от Марио Драги

Российский рубль получил удар ножом в спину от Марио Драги, заявившего, что Управляющий совет ЕЦБ не рассматривал вопрос о продлении сроков программы количественного смягчения. Если бы Центробанк принял решение о смещении даты окончания QE с марта на сентябрь 2017, о котором говорили эксперты Bloomberg, это автоматически увеличило бы масштабы программы и смогло поддерживать высокий аппетит к риску достаточно продолжительное время. В таких условиях рублевые активы с их низкой волатильностью и привлекательными ставками раскупаются как горячие пирожки, оказывая, таким образом, поддержку «медведям» по USD/RUB.

Падение котировок пары ниже отметки 64 было связано со слабой статистикой по американской деловой активности, которая заставила фьючерсы CME снизить шансы продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики ФРС в сентябре до 15-18%. В результате фактор разных векторов монетарной политики Федерального резерва и Банка России отошел на второй план. Мало того, что перспектива повышения ставки по федеральным фондам на ближайшем заседании FOMC сомнительна, инвесторов не особенно пугает и то обстоятельство, что российский регулятор, вероятнее всего, срежет ключевую ставку с 10,5% до 10%.

При таком раскладе доходность инструментов местного долгового рынка продолжит выглядеть привлекательно для carry трейдеров, а прибегать с монетарной экспансии на каждой последующей встрече Центробанк вряд ли согласится. Дело в том, что основной причиной замедления потребительских цен в РФ до 6,9% в августе стал стабильный рубль. Зачем же ставить палки в колеса собственному желанию довести инфляцию до таргета в 4% в 2017?

В целом на рынке господствует мнение, что худшее для России уже позади. Местный ВВП после сокращения на 3,7% в 2015 в текущем году, согласно прогнозам экспертов Bloomberg, снизится лишь на 0,7%, а в 2018 вернется к росту. Чистый отток капитала в январе-июле замедлился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с $53,3 до $10,9 млрд, а волатильность рубля падала самыми быстрыми темпами по сравнению с большинством из 21 валюты развивающихся стран, отслеживаемых Bloomberg. Трехмесячный показатель упал до отметки 14,3%, минимальной с декабря 2014, когда Банк РФ отказался от ежедневного вмешательства в жизнь валютного рынка с целью прекращения падения золотовалютных резервов.

В краткосрочном периоде я не исключаю возможности ослабления рубля на фоне роста вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и повышения волатильности на финансовых рынках в связи с неопределенностью

относительно исхода президентских выборов. Тем не менее, в среднесрочном периоде пара USD/RUB, вероятнее всего, вряд ли надолго покинет пределы торгового диапазона 60-70.

Технически по анализируемому инструменту уже который месяц ничего не меняется. Отбой от поддержки на 63,5, как правило, приводит к росту в направлении 67,5, и наоборот.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс