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Солид Банк представил проекты в рамках IV Российско-Японского Делового Диалога

29 и 30 августа 2016 г. представители Российско-японского «Солид Банк» приняли участие в IV Российско-Японском Деловом Диалоге.

Организаторами мероприятия, состоявшегося в г. Хабаровске, стали Минэкономразвития России, Корпорация МСП, Правительство Хабаровского края, Министерство экономики, торговли и промышленности Японии и Японская организация содействия развитию внешней торговли JETRO.



В диалоге приняли участие более 130 бизнесменов и представителей власти из 11 регионов России и 7 префектур Японии. В рамках мероприятия было проведено два тематических круглых стола по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, рыбопереработки и лесной промышленности. Также на дискуссионных площадках Делового Диалога работала биржа деловых контактов, на которой бизнесмены из России и Японии смогли обсудить конкретные проекты и заключить предварительные договоренности.



Руководитель департамента малого и среднего бизнеса АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов провел для участников встречи презентацию о практическом опыте работы Банка на Дальнем Востоке. «Мероприятие такого уровня впервые проводилось в г. Хабаровске. Основания цель таких встреч – это обмен опытом между бизнесменами России и Японии. В Хабаровском крае уже успешно реализуются совместные проекты с крупными японскими корпорациями, в том числе и благодаря созданию привлекательных форматов для бизнеса, таких как ТОСЭР. Солид Банк, в состав акционеров которого входит японский холдинг Sawada Holdings Co., Ild, заинтересован в финансировании новых инвестиционных проектов двух стран и готов к взаимовыгодному сотрудничеству», - прокомментировал итоги встречи Геннадий Фофанов.

Автор фото - Вячеслав Реутов