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Солид Банк провел уроки финансовой грамотности среди уфимских школьников

В начале учебного года сотрудники Уфимского филиала АО «Солид Банк» провели уроки финансовой грамотности среди учащихся начальных классов лицея №21, гимназий №39 и №64.



На открытом уроке дети узнали о значении денег и истории их появления, о роли денег в жизни человека, правильном обращении и хранении финансов. Дополнительно школьникам было рассказано о предназначении кредитов и вкладов и видах банковских карт. После урока школьники успешно ответили на вопросы сотрудников Банка по проведенной презентации и получили памятные призы. В мероприятии приняло участие более 150 детей.



«Финансовая грамотность поможет эффективно спланировать и использовать свой бюджет, а значит – расширит горизонт ваших возможностей. Полученные сегодня знания завтра помогут добиться успеха в жизни. Поэтому обучаться финансовой грамотности надо с детства. Урок финансовой грамотности вызвал огромный интерес среди детей. Дети внимательно слушали нас, а после с удовольствием отвечали на вопросы. В дальнейшем мы планируем провести подобные уроки и в других школах г. Уфа», - прокомментировал итоги мероприятия Управляющий дополнительного офиса «Черниковский» Уфимского филиала АО «Солид Банк» Михаил Александрович Титов.