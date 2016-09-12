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При участии Россельхозбанка начато строительство одного из крупнейших тепличных комплексов в стране

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев посетил Липецкую область с рабочим визитом, в ходе которого подписал Соглашение о сотрудничестве между Банком и регионом, а также совместно с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александром Бегловым и Губернатором области Олегом Королевым принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня в строительство масштабного тепличного комплекса ООО «Овощи Черноземья».

Предприятие входит группу компаний «ЭКО-Культура» – одного из стратегических партнеров Банка, совместно с которым уже реализован ряд значимых инвестиционных проектов в сфере овощеводства. Так, при финансовой поддержке Россельхозбанка введены в эксплуатацию две очереди тепличного комплекса «Овощи Ставрополья», на строительство которых Банк направил порядка 2 млрд рублей, в ноябре 2016 года планируется запуск третей очереди с объемом кредитования свыше 4,9 млрд рублей. Также во втором квартале 2016 года в Ставропольском крае началось строительство тепличного комплекса ООО «Солнечный дар», на финансирование которого Банк направит 5,85 млрд рублей.

Планируется, что мощность первой очереди комплекса ООО «Овощи Черноземья», ввод в эксплуатацию которой состоится в 2017 году, превысит 17,8 тыс. тонн томатов в год. Строительство объекта позволит круглогодично обеспечивать население Липецкой области и близлежащих регионов свежей овощной продукцией. На финансирование проекта Россельхозбанком может быть предоставлено до 7 млрд рублей по программе проектного финансирования.

«Развитие овощеводства в закрытом грунте – одно из стратегически важных направлений для обеспечения продовольственной безопасности России. Данный сегмент сельского хозяйства имеет в нашей стране значительный потенциал для роста и импортозамещения. Кроме того, реализация подобных проектов способствует всестороннему развитию сельских территорий, инфраструктуры районов, созданию новых рабочих мест. Например, строительство комплекса «Овощи Черноземья» позволит обеспечить занятость свыше 1100 человек», – отметил Дмитрий Патрушев.

С момента запуска Госпрограммы развития АПК в 2008 году Россельхозбанк оказал поддержку в реализации более 300 инвестиционных проектов в сфере овощеводства с общим объёмом финансирования порядка 40 млрд рублей, их них 32 млрд рублей приходится на строительство и модернизацию теплиц. В настоящее время 234 объекта уже введено в эксплуатацию, в том числе 81 тепличный комплекс с совокупной мощностью свыше 150 тыс. тонн овощной продукции в год.