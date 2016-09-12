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ВТБ приобрел три жилых комплекса бизнес-класса у группы компаний Coalco

В рамках развития девелоперского бизнеса Группа ВТБ приобрела у ведущего российского девелопера — группы компаний Coalco — три проекта по строительству жилых комплексов бизнес-класса в Москве: «Царская Площадь», «Пресня Сити» и «Басманный 5».

В результате сделки дочерняя компания ВТБ «ВТБ Недвижимость» стала владельцем 90% в каждом проекте, оставшиеся 10% сохранились за предыдущими собственниками. Все проекты находятся на начальных этапах строительства. Группа ВТБ совместно с предыдущими собственниками намерена достроить и реализовать объекты недвижимости конечным потребителям.

В соответствии со стратегией развития девелоперского бизнеса группы ВТБ мы заинтересованы в поиске привлекательных объектов для инвестирования. Компании группы обладают нужной экспертизой в этом секторе, и мы планируем и в дальнейшем расширять наш портфель подобного рода проектами.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Проект «Царская площадь предусматривает строительство 4-хкорпусов переменной этажности. Объединять все здания в единое целое будут подземные уровни, на которых планируется разместить подземный паркинг. В составе комплекса «Царская Площадь» будут реализованы: жилая недвижимость — квартиры и апартаменты, а также вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: детский сад, и торговые площади. Также в рамках комплекса будет реализован фитнеc-клуб с бассейном & SPA, площадью более 3000 кв.м. Территория комплекса будет огорожена и благоустроена, оснащена детскими игровыми комплексами и спортивными площадками, пешеходными аллеями, зонами отдыха, газонами и цветниками.

Расположение многофункционального жилого комплекса «Пресня Сити» отличается великолепной транспортной доступностью и позволяет быстро и удобно доехать как до любой точки центра города — всего 4 км до Кремля, так и в сторону популярных загородных направлений: Новорижское, Рублево-Успенское и Волоколамское шоссе.

Комплекс «Басманный 5» расположен в центре Москвы, поблизости от самых удобных транспортных развязок и позволяет быть всегда в центре событий. В 5-ти минутах от Садового кольца и м. Красные ворота, в пешей доступности от знаменитых театров и музеев, центра современного искусства, дорогих ресторанов и престижных ВУЗов, в числе которых главный технический ВУЗ страны — МГТУ им. Н.Э.Баумана. В рамках комплекса будут реализована различная инфраструктура: уютная кофейня, банкоматы, аптека, химчистка.