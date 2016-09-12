Новости

Альфа-Банк увеличил скорость отправки платежей в рублях на исполнение в платежную систему Банка России в два раза

Альфа-Банк увеличил скорость отправки платежей в рублях на исполнение в платежную систему Банка России. Теперь около 70% платежей в валюте РФ направляются в платежную систему Банка России каждые 15 минут (ранее — каждые 30 минут), а 90% платежей — в течение менее 1 часа, что позволило значительно ускорить исполнение платежей клиентов.

«Внимание к мнению клиента, стремление к повышению конкурентной способности банка, в частности, к повышению уровня удовлетворенности клиентов расчетным сервисом банка, заставляет нас быть быстрыми и мобильными. Уверена, что увеличение скорости отправки платежей благоприятно повлияет на уровень удовлетворенности клиентов сервисом банка по проведению рублевых платежей», — комментирует Александра Гладун Директор операционно-сервисного обслуживания корпоративных клиентов Альфа-Банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.