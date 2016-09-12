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Альфа-Банк финансирует медную промышленность РФ

ОАО «Альфа-Банк» и ЗАО «Новгородский металлургический завод», входящее в структуру Русской медной компании (РМК), подписали кредитное соглашение на 40,5 миллионов долларов. Срок реализации обязательств — 3 года.

«Альфа-Банк активно работает в сфере финансирования медной промышленности РФ. Мы находимся в партнерских отношениях со всеми крупнейшими производителями меди в стране, и намерены развивать свое присутствие в данном сегменте. Партнерство Альфа-Банка и РМК продолжается с 2004 года. За это время компания неоднократно подтверждала свою высокую ответственность и стабильность», — отметил директор управления по работе с предприятиями металлургии и транспорта Альфа-Банка Андрей Тимаков.

«Альфа-Банк является давним и надежным партнером Русской медной компании, взаимодействие с которым осуществляется в различных направлениях банковских и инвестиционных продуктов. Профессиональная работа команды Альфа-Банка, готовность понять потребности своих клиентов, высокая скорость и прозрачность принятия решений делают сотрудничество с этим финансовым учреждением очень комфортным», — подчеркнул вице-президент по финансам РМК Максим Щибрик.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 13,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Русская медная компания основана в 2004 году. В состав РМК входят горнодобывающие предприятия «Ормет», «Александринская горно-рудная компания», «Михеевский ГОК», «Маукский рудник», «Актюбинская медная компания», «Коппер Текнолоджи», а также металлургические предприятия — «Карабашмедь», «Кыштымский медеэлектролитный завод», «Новгородский металлургический завод», «Уралгидромедь».