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Сотрудники «АктивКапитал Банка» провели уроки финансовой грамотности

8 сентября в России отмечают День финансиста. В рамках профессионального праздника «АктивКапитал Банк» четвертый год участвует во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях», которая проводится при поддержке Банка России, Министерства финансов РФ и Министерства образования и науки РФ.

В этом году сотрудники Банка провели уроки в шести школах из разных городов Самарской области, рассказав старшеклассникам о банковских продуктах, основах эффективного финансового планирования и финансовой безопасности. За организацию мероприятий и активное участие сотрудников в финансовом просвещении учащихся образовательных учреждений региона «АктивКапитал Банк» получил благодарственное письмо от Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.