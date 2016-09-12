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Предполагаемый водитель, переехавший женщину в Братске, найден

В ходе розыска полицейские задержали предполагаемого водителя, совершившего наезд на человека и скрывшегося с места ДТП.

Как уже сообщалось, 5 сентября на проспекте Ленина города Братска неизвестный водитель, на иномарке, предположительно красного цвета, двигаясь со стороны улицы Советской в сторону Южной, сбил женщину. Двигавшийся за ним автомобиль совершил повторный наезд на пострадавшую. 72-летняя пенсионерка скончалась на месте от полученных травм. Второй из водителей на следующий день добровольно явился в полицию.

Сотрудники подразделения по розыску транспорта отдела ГИБДД приняли меры, направленные на установление первого водителя и его транспортного средства. Им удалось определить предполагаемый автомобиль из множества других, подходящих под описание в ориентировке. При отработке территории стражи правопорядка обнаружили седан Skoda Oktavia красного цвета с характерными при подобных ДТП повреждениями передней части кузова.

Вероятным правонарушителем оказался 37-летний местный житель. В настоящее время за оставление места дорожно-транспортного происшествия водитель привлечён к административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ и помещен в специальный приемник, а его автомобиль – на арестплощадку, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Вопрос об уголовной ответственности будет решён по результатам доследственной проверки, проводимой следственной частью Следственного управления МУ МВД России «Братское».