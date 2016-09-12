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Около 30 тонн гуманитарного груза собрано в Иркутской области для Приморья

18 тонн овощей, продукты питания, в том числе детское питание, а также бытовая химия, дизельные генераторы, электрообогреватели, мотопомпы для откачки воды, бензопилы, лопаты, ведра и другие инструменты для расчистки завалов мусора и уборки на приусадебных участках собрано в Иркутской области для Приморского края.

В течение последней недели силами Главного управления МЧС России по Иркутской области, Правительства региона, Иркутскими отделениями Всероссийского добровольного пожарного общества и Красного Креста был организован сбор вещей и продуктов питания в помощь пострадавшим от наводнения в Приморье.

11 сентября сотрудниками Специализированной пожарно-спасательной части и второго отряда федеральной противопожарной службы Иркутской области упакованный в коробки и мешки груз был размещён на двух автомобилях КАМАЗ с прицепом, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Иркутской области. В ближайшие сутки самолётом МЧС России около 30 тонн гуманитарного груза будет отправлено на Дальний Восток.