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Дмитрий Бердников поручил ужесточить контроль проверки пассажирского транспорта и водителей в Иркутске

Контроль по проверке пассажирского транспорта и водителей перед выходом на линию необходимо ужесточить. Такое поручение дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников на совещании по безопасности дорожного движения. Он подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено медосмотру водителей на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

По поручению главы города будут организованы выездные проверки на утренний осмотр пассажирского транспорта и водителей. Работу по соблюдению выполнения соответствующих технических и медицинских нормативов перевозчиками проверят сотрудники администрации, ГИБДД и транспортной инспекции.

Дмитрий Бердников подчеркнул, что эти механизмы должны работать не только на муниципальных предприятиях, также необходимо жестко контролировать частных перевозчиков. На сегодняшний день у них работает более полутора тысячи человек, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

12 сентября в администрации города пройдет совещание с частными городскими и межмуниципальными перевозчиками для разработки совместных профилактических мер по усилению безопасности на дорогах. Компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками, будет предложено создать общую базу данных, в которой будет указана информация в том числе и о недобросовестных водителях.

Уже существующую на каждом предприятии базу предстоит тщательно проверить на предмет подлинности предоставленных водителями справок и документов. Также водителям маршрутных автобусов будет рекомендовано соблюдать скоростной режим движения в городе - до 50 км/час.