Новости

Дмитрий Бердников поручил ужесточить контроль проверки пассажирского транспорта и водителей в Иркутске

12 сентября 2016

Контроль по проверке пассажирского транспорта и водителей перед выходом на линию необходимо ужесточить. Такое поручение дал мэр Иркутска Дмитрий Бердников на совещании по безопасности дорожного движения. Он подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено медосмотру водителей на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

По поручению главы города будут организованы выездные проверки на утренний осмотр пассажирского транспорта и водителей. Работу по соблюдению выполнения соответствующих технических и медицинских нормативов перевозчиками проверят сотрудники администрации, ГИБДД и транспортной инспекции.

Дмитрий Бердников подчеркнул, что эти механизмы должны работать не только  на муниципальных предприятиях, также необходимо жестко контролировать частных перевозчиков. На сегодняшний день у них работает более полутора тысячи человек, сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

12 сентября в администрации города пройдет совещание с частными городскими и межмуниципальными перевозчиками для разработки совместных профилактических мер по усилению безопасности на дорогах. Компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками, будет предложено создать общую базу данных, в которой будет указана информация в том числе и о недобросовестных водителях.

Уже существующую на каждом предприятии базу предстоит тщательно проверить на предмет подлинности предоставленных водителями справок и документов. Также водителям маршрутных автобусов будет рекомендовано соблюдать скоростной режим движения в городе  - до 50 км/час.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


12
сентября
2016
 Иркутский бизнес: «Нас в Китае никто не ждет»
Вопросы взаимодействия предпринимателей с КНР обсудили в Иркутске на конференции «Сотрудничество с Китаем как двигатель развития МСП России». Несмотря на актуальность и «модность» этой темы, проблем по-прежнему немало.
 
12
сентября
2016
 Банкиры просят разрешения запрашивать кредитные истории граждан без их согласия. К чему это приведет?
Банкиры просят разрешения запрашивать кредитные истории граждан без их согласия. ЦБ готов обсуждать такую возможность, но ждет от участников рынка более обоснованной аргументации. Для банков доступ к...
 
12
сентября
2016
 Ангарск подписал соглашение о сотрудничестве с Китаем
Протокол о намерениях подписан между Ангарским городским округом и городом Эрлянь. Данный документ подтверждает взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений на долгосрочной основе в сфере культуры, здравоохранения, туризма, спорта, образования и бизнеса. Делегацию от Ангарска возглавила Марина Сасина, заместитель мэра администрации городского округа.
 
12
сентября
2016
 Леса горят. Только за выходные в Иркутской области потушили 10 пожаров
С 10 по 11 сентября на землях гослесфонда ликвидировано девять пожаров: четыре – в Братском, два – в Чунском, по одному – в Жигаловском, Тайшетском и Усть-Кутском районе. Общая площадь потушенных очагов – 108,8 га. Также ликвидировано возгорание в 3 га в городских лесах Братска.
 
12
сентября
2016
 Покупатель возвращается в торгцентры. Перед 1 сентября в магазинах увеличился трафик
В этом году неделя перед 1 сентября, когда традиционно растет посещаемость торговых центров, для ритейлеров оказалась удачной. Shopping Index, составляемый Watcom, показал, что активность потребителей, покупающих товары для детей в школу, сократилась всего на 3%. Владельцы торгцентров и их арендаторы, как, впрочем, и покупатели, адаптировались к кризису, полагают эксперты.
 
12
сентября
2016
 Сюрпризы от франшизы: 75% франчайзинговых компаний в России работают по принципу финансовых пирамид
В трудные для экономики времена российские предприниматели обратили внимание на франчайзинговый бизнес. Это понятно: при грамотном подходе готовое и раскрученное предприятие может приносить стабильный доход при небольших вложениях. Однако эксперты уверяют: 75% франчайзинговых компаний в нашей стране работают по принципу финансовых пирамид и в любой момент могут пойти на дно, потянув за собой инвесторов.
 
12
сентября
2016
 "В России действуют более 2 тыс. франшиз, из которых реально работают только 25%. Остальное - пена"
Гендиректор компании EMTG Екатерина Сойак . о выставке BUYBRAND EXPO 2016 и перспективах рынка франчайзинга в России
 
12
сентября
2016
 ЦБ РФ беспокоит ситуация с возникновением неучтенных вкладов
ЦБ РФ беспокоит ситуация с возникновением неучтенных вкладов, методами банковского надзора полностью проблему невозможно искоренить, признала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Недобросовестные...
 
12
сентября
2016
 Евгений Богатырев, директор инвестиционной компании, официальный представитель АО «Открытие брокер» в Иркутске: «Клиенты идут в банк за человеком, а не за запрограммированной машиной с громким названием»
Для клиентов важно качество обслуживания и понимание его потребностей, а не бездушные отделения.
 
12
сентября
2016
 Рядом с Домодедово появится многофункциональный комплекс с торговыми, ресторанными и гостиничными площадями
Аэропорт Домодедово нашел девелопера, который построит поблизости многофункциональный комплекс (МФК) с торговыми, ресторанными, гостиничными площадями и паркингом. Управляющая компания...
 
12
сентября
2016
 Альфа-Банк финансирует медную промышленность РФ
ОАО «Альфа-Банк» и ЗАО «Новгородский металлургический завод», входящее в структуру Русской медной компании (РМК), подписали кредитное соглашение на 40,5...
 
12
сентября
2016
 Около 30 тонн гуманитарного груза собрано в Иркутской области для Приморья
18 тонн овощей, продукты питания, в том числе детское питание, а также бытовая химия, дизельные генераторы, электрообогреватели, мотопомпы для откачки воды, бензопилы, лопаты, ведра и другие инструменты для расчистки завалов мусора и уборки на приусадебных участках собрано в Иркутской области для Приморского края.
 
12
сентября
2016
 ФАС ракритиковала проект ЦБ по ограничению функционала небольших банков
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с критикой проекта ЦБ по ограничению функционала небольших банков. По замыслу регулятора, в обмен на льготы по нормативам такие банки будут существенно ограничены в функционале -- в частности, не смогут проводить трансграничные переводы.
 
12
сентября
2016
 Предполагаемый водитель, переехавший женщину в Братске, найден
В ходе розыска полицейские задержали предполагаемого водителя, совершившего наезд на человека и скрывшегося с места ДТП.
 
12
сентября
2016
 Как Россия поверила в низкую инфляцию
У правительства и Банка России, кажется, появился шанс завершить реформу, начатую четверть века назад правительством Егора Гайдара. Если ЦБ не помешают отечественные лоббисты или внешние шоки, цель...
 
12
сентября
2016
 При участии Россельхозбанка начато строительство одного из крупнейших тепличных комплексов в стране
Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев посетил Липецкую область с рабочим визитом, в ходе которого подписал Соглашение о сотрудничестве между Банком и регионом, а...
 
12
сентября
2016
 Рубль получил удар ножом в спину от Марио Драги
Российский рубль получил удар ножом в спину от Марио Драги, заявившего, что Управляющий совет ЕЦБ не рассматривал вопрос о продлении сроков программы количественного смягчения. Если бы Центробанк...
 
12
сентября
2016
 Жители Бурятии оформили на 2 млрд рублей сберегательных сертификатов Сбербанка в 2016 году
С начала 2016 года жители Бурятии оформили в Сбербанке около 3500 сберегательных сертификатов номиналом свыше 50 тысяч рублей. Сегодня общая сумма вложений по сертификатам данного вида превышает 2...
 
12
сентября
2016
 Инновационные вагоны поедут без скидок. ФАС просит отменить для них сниженный тариф на порожний пробег
ФАС считает необходимым отменить скидки на порожний пробег для инновационных вагонов, окончательно сочтя их дискриминационными. Вместо этого служба считает возможным ввести новую скидку -- в размере 80% от экономии ОАО РЖД от использования таких вагонов. Однако расчетов и даже просто доказательств такой экономии у ФАС пока нет, в результате премьер отправил предложения службы на доработку с учетом позиций других заинтересованных сторон.
 
12
сентября
2016
 Альфа-Банк увеличил скорость отправки платежей в рублях на исполнение в платежную систему Банка России в два раза
Альфа-Банк увеличил скорость отправки платежей в рублях на исполнение в платежную систему Банка России. Теперь около 70% платежей в валюте РФ направляются...
 
12
сентября
2016
 ВТБ приобрел три жилых комплекса бизнес-класса у группы компаний Coalco
В рамках развития девелоперского бизнеса Группа ВТБ приобрела у ведущего российского девелопера — группы компаний Coalco — три проекта по строительству жилых...
 
12
сентября
2016
 Солид Банк представил проекты в рамках IV Российско-Японского Делового Диалога
29 и 30 августа 2016 г. представители Российско-японского «Солид Банк» приняли участие в IV Российско-Японском Деловом Диалоге.
 
12
сентября
2016
 Сотрудники «АктивКапитал Банка» провели уроки финансовой грамотности
8 сентября в России отмечают День финансиста. В рамках профессионального праздника «АктивКапитал Банк» четвертый год участвует во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности...
 
12
сентября
2016
 Солид Банк провел уроки финансовой грамотности среди уфимских школьников
В начале учебного года сотрудники Уфимского филиала АО «Солид Банк» провели уроки финансовой грамотности среди учащихся начальных классов лицея №21, гимназий №39 и №64. ...
 
10
сентября
2016
 Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 12 - 16 сентября
Договоренность между Россией и Саудовской Аравией по стабилизации рынка нефти привела на минувшей неделе к восстановлению цен на нефть. А перебои с поставками топлива в Мексиканском заливе и, как...
 
10
сентября
2016
 Почему Павла Астахова сменили на Анну Кузнецову
Владимир Путин вчера назначил своим уполномоченным по правам ребенка главу пензенского отделения ОНФ, руководителя фонда "Покров", который является одним из операторов по распределению...
 
10
сентября
2016
 В Иркутске выясняют обстоятельства столкновения маршрутки №2 и автобуса на перекрестке улиц Пискунова и Байкальская
В Иркутске выясняют обстоятельства столкновения маршрутки №2 и автобуса на перекрестке улиц Пискунова и Байкальская.  В результате аварии  погиб водитель...
 
10
сентября
2016
 Международные инвесторы готовы рискнуть. За неделю они вложили в российский рынок акций более $84 млн
На минувшей неделе инвесторы стали интенсивнее наращивать вложения на российском рынке акций. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за отчетный чистый приток инвестиций в Россию составил $84,1 млн. Это произошло на фоне общего роста интереса к развивающимся странам, куда инвесторы вложили $1,8 млрд.
 
10
сентября
2016
 Что мешает дальнейшему укреплению рубля
После двухнедельного перерыва стоимость европейского сорта Brent на минувшей неделе на срочном рынке превысила уровень $50 за баррель. Инвесторы отыгрывали возможную заморозку добычи нефти, за...
 
09
сентября
2016
 Ангарская мошенница оформила кредиты на 15 вымышленных людей
Ангарчанку приговорили к условному заключению за мошенничество. Она подделывала с помощью программы «Фотошоп» паспорта и оформляла на вымышленных людей кредиты.   Женщина...
 
09
сентября
2016
 Компания вернула иркутянину 1,4 миллиона рублей за неисправный автомобиль после вмешательства приставов
Официальный дилер «Форд» не возвращал иркутянину, который приобрёл неисправный автомобиль, деньги за машину, пока тот не выиграл суд и за дело не взялись приставы.
 
09
сентября
2016
 Ритейл: как оптимизировать розничные продажи? Второй день бизнес-форума от Альфа-Банка (фото и видео)
Деловой форум Alfa Business Week продолжает свою работу в Иркутске. Второй день был полностью посвящен тенденциям и перспективам современного ритейла. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова поделилась с предпринимателями своим видением ситуации в макроэкономике. Ведущие эксперты банка Светлана Карасева и Александр Драч выступили с предложениями по оптимизации работы розничной торговли. Бизнес-консультант Оксана Солдаткина рассказала о новых трендах в налоговом администрировании бизнеса.
 
09
сентября
2016
 Между министерством сельского хозяйства Иркутской области и сельхозкооперативами заключено 72 соглашения о субсидиях
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Глава ведомства отметил, что создание кооперативов позволило повысить уровень доходов сельского населения области за счет реализации молока и мяса в 2015 году на сумму более 750 млн. рублей.
 
09
сентября
2016
 На ремонт водонапорной башни в Иркутской области потрачено 2 миллиона рублей
В местную администрацию жители обратились с просьбой о ремонте водонапорную башни уже несколько лет назад. В муниципалитете подтвердили, что башня находится в аварийном состоянии, но сразу ремонт произвести не смогут. Алзамайцы на этом не остановились и написали соответствующие письма Губернатору Иркутской области и Президенту РФ.
 
09
сентября
2016
 Газеты против Левченко были обнаружены в разбитом грузовике. Власти региона просят правоохранителей взять расследование на особый контроль
Правительство Иркутской области обратилось в правоохранительные органы с просьбой взять на особый контроль расследование сегодняшней аварии в Тайшетском районе.
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании