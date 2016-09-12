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Леса горят. Только за выходные в Иркутской области потушили 10 пожаров

С 10 по 11 сентября на землях гослесфонда ликвидировано девять пожаров: четыре – в Братском, два – в Чунском, по одному – в Жигаловском, Тайшетском и Усть-Кутском районе. Общая площадь потушенных очагов – 108,8 га. Также ликвидировано возгорание в 3 га в городских лесах Братска.

Фото: scd.rfi.fr

На данный момент в лесном фонде действует ещё четыре лесных пожара на общей площади 96 га: три – в Усть-Кутском и один – в Катангском районах. В локализованном состоянии на 12 сентября перешло три очага площадью 187 га в Катангском, Качугском и Усть-Кутском районах. Локализованным также остается одно возгорание в лесах Минобороны РФ в Братском районе, возникшее 8 сентября и достигшее 30 га, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На обнаружении и ликвидации лесных пожаров работает 218 человек личного состава и 69 единиц техники, включая 50 автомобилей и 14 бульдозеров. В воздушном патрулировании территорий Братского, Жигаловского, Качугского, Тайшетского, Усть-Кутского и Чунского районов задействовано два легкомоторных самолета Як-18 и два Ан-2 от ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов».