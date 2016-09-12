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Ангарск подписал соглашение о сотрудничестве с Китаем

Протокол о намерениях подписан между Ангарским городским округом и городом Эрлянь. Данный документ подтверждает взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений на долгосрочной основе в сфере культуры, здравоохранения, туризма, спорта, образования и бизнеса. Делегацию от Ангарска возглавила Марина Сасина, заместитель мэра администрации городского округа.

В рамках официального визита наша делегация посетила ежегодный Эрлянский форум по китайско-монгольско-российскому торгово-экономическому сотрудничеству, где были представлены товары со всех уголков мира.

На официальной встрече мэр города Эрляня Тянь Юн отметил, что китайские партнеры очень заинтересованы в товарах местных производителей, сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа Со своей стороны они готовы создать благоприятные условия пребывания ангарчан на территории КНР, в том числе в части упрощения визового режима для российских предпринимателей.

В 2017 году администрация Ангарского городского округа намерена сформировать расширенный состав делегации от нашего округа из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в форуме.