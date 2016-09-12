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360 млн шагов ради Байкала. 12 000 волонтеров за один день собрали с берегов озера 27 000 мешков мусора

10 сентября в рамках ключевой акции Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут» на уборку берегов Байкала и облагораживание территорий заповедников «Хакасский», «Столбы» и Байкальского биосферного заповедника вышли 12 000 добровольцев. За один день были собраны и сданы на утилизацию 114 КамАЗов мусора. В октябре марафон продолжится в Сихотэ-Алинском заповеднике, где будут устраняться последствия разрушительного тайфуна.

Масштабная экологическая акция Всероссийского волонтерского экомарафона «360 минут», организованного компанией En+ Group, прошла 10 сентября. Программа реализуется уже шестой год подряд ведущей российской индустриальной группой, объединяющей энергетические, горнорудные и металлургические активы En+ Group. В этом году акции проходят при поддержке Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» и национального фонда «Страна Заповедная».

За один день 12 000 волонтеров собрали и вывезли на переработку 27 000 мешков мусора объемом 100 л каждый, что равно 114 «КамАЗам» мусора. Для этого волонтеры суммарно сделали 360 миллионов шагов и преодолели расстояние, которого было бы достаточно, чтобы 4,5 раза обогнуть земной шар (по данным шагомеров, выданных на акции добровольцам в этот день).

На берегу Байкала на уборку вышли в 117 точках побережья, которые заранее определили специалисты компании «Совзонд» при помощи анализа космических снимков прибрежной зоны озера. Кроме этого, во время акции 10 сентября волонтеры убрали мусор с берегов 28 рек, связанных с Байкалом - в том числе, с берегов Ангары в черте Иркутска. При помощи специальной техники в районе поселка Танхой была разобрана и вывезена свалка строительного мусора.

Добровольцами акций «360 минут» чаще всего становятся жители городов, поселков и сел, рядом с которыми проводятся экологические мероприятия. Но в 2016 году среди участников акции на Байкале были лучшие корпоративные волонтеры из 9 регионов России. 14 крупных российских компаний, среди которых - Богучанская ГЭС, «Эльдорадо», «Норильский никель», «Нестле Россия», МТС, «Русал» и другие, - таким образом поощрили своих сотрудников–участников корпоративных волонтерских программ.

Среди добровольцев акции были также пожарные – специалисты группы «Илим», которые провели мастер-класс по пожаротушению и напомнили участникам акции правила пожарной безопасности при выезде на природу. Присоединились к акции и сотрудники компании RM-Terex вместе с производимой ею спецтехникой, которая помогала волонтерам справиться с большими объемами мусора.

Свой вклад в уборку сделали и роботы, которых специально для «360 минут» собрали юные инженеры из Иркутска – участники программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». Команда Siberian Beast Иркутского энергетического колледжа разработала робота-сборщика с прицепом. Команда лицея Иркутского госуниверситета сделала летающего экоробота. Робототехники из третьей команды - T.REX - иркутской школы № 80 создали систему дистанционного мониторинга и уборки как мелкого, так и крупного мусора, состоящую из квадрокоптера-разведчика и робота-уборщика на колесах.

Всероссийский волонтерский экологический марафон «360 минут» вырос из акции «360 минут ради Байкала». Эту серию летних экомероприятий с масштабной ключевой акцией в начале сентября компания En+ Group организует шестой год подряд.

С прошлого года акция превратилась в полноценный экологический марафон, включающий в себя, помимо уборки мусора, еще и благоустройство туристической среды, проведение научно-просветительских лекций, экскурсий, конкурсов, организацию информационно-образовательных программ.

Мария Грачева, руководитель проектов устойчивого развития En+ Group:

- 2017-й будет в России Годом особо охраняемых территорий и заповедников. Мы решили в рамках этого года совместно с фондами «Страна Заповедная» и «Вольное Дело» разработать программу, которую можно включить в официальный список мероприятий министерства природных ресурсов РФ. Один из ее блоков - развитие волонтерского движения «360 минут» на особо охраняемы территориях. В этом году мы начали с четырех: Сихотэ-Алинский, «Столбы», Хакасский и наш многолетний партнер – Байкальский биофсерный заповедники. В этом году была отработана схема выхода на новые территории. Наша цель - в 2017 году провести уборку и работы по благоустройству в 10 регионах России.