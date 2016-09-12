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Воздух в Иркутске стал чище

ФГБУ "Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова" по данным наблюдений за содержанием вредных примесей, полученных на сети государственной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 249 городах Российской Федерации, ежегодно формирует список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха (Приоритетный список).

В список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха (с индексом загрязнения атмосферы выше 14) по итогам 2015 года вошло 11 городов Российской Федерации с общим числом жителей 1,5 млн. человек. В списке оказались такие города Иркутской области, как Братск и Зима. А вот столицу Приангарья, впервые за 15 лет, из этого списка исключили.

Иркутск, в течение столь длительного времени входил в Приоритетный список, в основном из-за высокого уровня загрязнения воздуха бензапиреном. По сравнению с 2014 г. концентрации бензапирена в атмосферном воздухе города Иркутска понизились в среднем на 40 %.