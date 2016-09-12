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Маршрут № 541 Слюдянка-Иркутск признан незаконным

Слюдянским районным суд признал незаконной деятельность ООО «Автодрайв» по осуществлению перевозок пассажиров по маршруту № 541 «Слюдянка – Иркутск», а также по перевозкам пассажиров по договору фрахтования с ООО «Азимут Плюс» по заказам в г. Иркутск.

Прокуратура Слюдянского района обнаружила нарушение законодательства в сфере обеспечения транспортной безопасности. Сведения об организации не были внесены в единый государственный реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. Помимо этого, у ООО «Автодрайв» не имелось карты маршрута регулярных перевозок, которая в обязательном порядке должна быть утверждена министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

В судебном заседании ООО «Автодрайв» суду был представлен договор фрахтования, заключенный с ООО «Азимут Плюс», по которому ООО «Автодрайв» осуществляло перевозки пассажиров по заказам в г. Иркутск, сообщает пресс-служба прокуратуры Слюдянского района.

При этом данный вид перевозки пассажиров фактически копировал маршрут № 541 «Слюдянка – Иркутск» и являлся регулярным маршрутов, что противоречило положениям правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Решением Слюдянского районного суда исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме.