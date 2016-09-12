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Регламентировано предоставление сведений из ЕГРП

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России, с 12 сентября 2016 года вступает в действие Административный регламент Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

По информации, предоставленной Росреестром по Иркутской области, административный регламент определяет стандарт предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП, и устанавливает сроки и последовательность предоставления услуги; полный перечень документов, подлежащих представлению заявителем; перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; порядок, размер и основания взыскания государственной пошлины; порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества оказания государственной услуги, а также ответственность должностных лиц за действия (бездействие), предпринятые ими в процессе предоставления данной государственной услуги.

По общему правилу, сведения, содержащиеся в ЕГРП, являются общедоступными и предоставляются по запросам граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, российских и иностранных юридических лиц, международных организаций.