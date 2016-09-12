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«Черных лесорубы» из Иркутского района отправятся в колонию

Фото: bryansk.monavista.ru

Иркутский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух мужчин, обвиняемых в совершении шести преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Росси (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Судом установлено, что в период с 4 по 16 марта 2016 года, обвиняемые, незаконно спилили 241 дерево в лесном массиве, относящемся к Гороховскому участковому лесничеству. Ущерб лесному фонду оценивается более чем в 1,5 млн. рублей.

Несмотря на признание вины и наличие других смягчающих обстоятельств, суд согласившись с позицией прокурора, назначил «черным лесорубам» наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.