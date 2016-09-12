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Доигрались: три нелегальных игровых салона закрыты в Иркутске

В ходе обыска в игровом клубе, расположенном по адресу: ул. Байкальская, 130/1 были обнаружены и изъяты 8 игровых автоматов. Еще 11 единиц игрового оборудования изъяты сотрудниками правоохранительных органов в салоне, осуществляющем незаконную деятельность по адресу: ул. Сибирских Партизан, д. 1 «а». Также изъяты 20 тысяч рублей и бухгалтерские документы.

Вдобавок прекращена деятельность игрового салона на ул. Розы Люксембург, 293А. Из оборота изъяты: 9 столов, оснащенных мониторами, системными блоками, приборами считывания магнитных карт, приспособленных для организации азартных игр, игровые клавиши с цифровым обозначением, и19 тысяч рублей. Сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.