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Ездить чрез Старокузьмихинскую развязку теперь будет вдвое быстрее и безопаснее

После реконструкции Старокузьмихинской развязки ее пропускная способность увеличилась почти в два раза. При правильном прохождении автотранспорта, затруднений в проезде не возникает. Подрядчики завершили работы раньше предусмотренных договором сроков. 12 сентября работы на месте принимал мэр города Иркутска Дмитрий Бердников. В мероприятии также приняли участие председатель комитета по городскому обустройству Евгений Дроков, начальник ГИБДД областного центра Илья Подвойный и депутат Законодательного Собрания Иркутской области Владимир Матиенко.

На развязке уложен асфальт, выполнены переустройство коммуникаций, замена водопропускных труб, устройство тротуаров и дополнительной полосы при выезде на улицу Академическая, устройство освещения, а также нанесена дорожная разметка, установлены знаки безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Администрация города Иркутска.

– Старокузьмихинская развязка одна из ключевых для движения в этом районе. Благодаря реконструкции не только увеличилась пропускная способность, но и повысилась безопасность движения. Для регулирования транспортных потоков и в помощь водителям первое время здесь будет дежурить экипаж ГИБДД, – отметил Дмитрий Бердников.

До конца сентября на развязке завершат благоустройство. Кроме этого, продолжается ремонт улицы Старокузьмихинская в сторону Академического моста, завершен ремонт этой улицы по направлению к плотине ГЭС. Также продолжается реконструкция Покровской развязки на пересечении улицы Рабочего Штаба и Ново-Ленинской объездной автодороги. На сегодня завершены работы на съезде с Качугского тракта.