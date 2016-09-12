Новости

50 км/ч – такую максимальную скорость хотят установить для общественного транспорта в Иркутске

Установить максимальную скорость 50 км/ч в Иркутске для водителей общественного транспорта рекомендовали органы полиции и городские власти на встрече с руководителями компаний – перевозчиков.

– Мы настоятельно советуем усилить контроль за водительским составом, – обратился к перевозчикам вице-мэр Иркутска Иван Носков. – Как показывает практика, большинство ДТП с участием общественного транспорта происходит по вине водителей. Необходимо установить дополнительно видеорегистраторы для контроля за водителями. Приоритетом в вашей деятельности должна стать безопасность.

Заместитель начальника межмуниципального отделения полиции «Иркутское» Андрей Жбанов сообщил, что с 12 сентября в Иркутске прокуратурой Иркутской области объявлен месячник по безопасности общественного транспорта.

В связи с этим ежедневно будут проводиться совместные проверки транспортных предприятий. Особое внимание будет уделяться выпуску транспортных средств и водителей на линию, проведению медицинских осмотров водителей и техническому состоянию транспортных средств. Также руководителям транспортных предприятий рекомендовано при приеме на работу требовать от водителей справку от нарколога с обязательным анализом крови на предмет употребления наркотических средств.

Как информирует пресс-служба Администрация Иркутска, в городе будет создана единая база водителей общественного транспорта, где будут аккумулироваться сведения о правонарушениях, когда-либо совершенных тем или иным водителем, а также отметки работодателей о причине увольнения водителей. Данная база будет доступна для всех лицензированных перевозчиков, действующих на территории города Иркутска, для принятия решения о приеме на работу водительского состава.

Для усиления профилактики нарушений, по словам Андрея Жбанова, на территории города будет дополнительно установлено 29 камер видеонаблюдения.