Новости

Благотворительный аукцион деревянных скульптур пройдет 16 сентября в Иркутске

16 сентября благотворительный аукцион по продаже семи деревянных композиций, созданных участниками фестиваля деревянных скульптур «АРТ-ДРЕВО» в рамках XXIII Международной выставки «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение» организует министерство лесного комплекса Иркутской области.

Все средства, вырученные от проведения торгов, будут направлены в Черемховский психоневрологический интернат на приобретение средств по уходу за детьми. Об этом сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Как рассказал глава ведомства, свое участие в выставке, которая пройдет с 13 по 16 сентября в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр», подтвердили свыше 60-ти предприятий лесной отрасли Иркутской области, регионов России, а также зарубежных компаний. На экспозиции можно будет ознакомиться с инвестиционными проектами лесной сферы, техническими новинками, передовыми технологиями и многим другим.

В павильоне Минлеса Приангарья будут представлены экспонаты, посвященные истории лесного дела в Иркутской области, посадочный материал и семена. Специалисты министерства будут консультировать граждан по всем интересующим вопросам.

В рамках деловой программы выставки пройдет форум «Лес и человек – Иркутск». Состоится пленарное заседание о приоритетах развития лесного комплекса Сибири и Дальнего Востока,сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области. Основными темами для обсуждения станут реализация пилотного проекта по тестированию системы маркировки древесины, перспектива развития лесопромышленных кластеров и направления биржевой торговли лесоматериалами.

Также на площадке форума будут организованы круглые столы по актуальным проблемам и наиболее перспективным направлениям лесной отрасли. По мнению Сергея Шеверды, широкое и открытое общение между участниками деловой программы будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству.