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Дорогу на Байкальской улице покроют специальным слоем для предотвращения разрушений

На Байкальской улице ведутся работы по битумно-мастичной обработке слоя износа дороги.

Как пояснил заместитель председателя комитета городского обустройства - начальник департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаил Малыхин, эта улица эксплуатируется после ремонта более 7 лет и слоя износа практически не осталось. Из-за этого высокопористые слои, которые следуют за слоем износа, подвергаются быстрому разрушению при попадании влаги. сообщает пресс-служба Администрации Иркутска.

– В прошлом году был покрыт участок от Байкальского кольца до Лисихи. Этот опыт нам доказал свою эффективность. Чтобы весной не получить на самых загруженных улицах повреждений дорожного полотна, решили провести данную обработку, – подчеркнул Михаил Малыхин.