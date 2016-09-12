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Правительство Иркутской области попросит ввести мораторий на исполнение судебных решений по изъятию участков, находящихся на землях лесного фонда

Правительство Иркутской области направит письма в Росимущество и Рослесхоз с просьбой ввести мораторий на исполнение судебных решений по изъятию земельных участков и сносу строений, а также на предъявление новых исков к гражданам. Об этом на совещании сообщил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

На совещании присутствовали заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов, заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко, министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, мэр Иркутского района Леонид Фролов, житель ТСН «Мечта» Павел Циколин.

– Мы понимаем, что требования Росимущества об изъятии земельных участков обоснованы. Вместе с тем вопрос необходимо разделить: одна категория– участки, которые предоставляли органы местного самоуправления с превышением полномочий, другая самозахват земель. Наша задача – защитить права добросовестных владельцев земель,– сказал Дмитрий Чернышов.

По поручению Дмитрия Чернышова будет создана проектная группа для комплексного и всестороннего изучения этой проблемы и поиска решений, в которую войдут юристы и специалисты в области кадастровых и земельных отношений, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Кроме того, заместитель Председателя областного Правительства Виктор Кондрашов обсудил проблему с инициативной группой, в которую вошли 15 представителей садоводств.

– Нам необходимо собрать полную информацию о том, какие садоводства оказались в подобной ситуации. Тогда мы сможем системно отработать по всем направлениям,– сказал Виктор Кондрашов.