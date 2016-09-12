Сбербанк запустил акцию по рефинансированию кредитов других банков для клиентов крупного и среднего бизнеса

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Сбербанк запустил акцию по рефинансированию кредитов других банков для клиентов крупного и среднего бизнеса12 сентября 2016
Срок действия акции – до 31 декабря 2016 года. Акция позволяет компаниям оптимизировать свою работу за счет сокращения расходов на привлечение кредитных средств. В рамках акции предусмотрены следующие возможности:
- включение в сумму рефинансирования платы за досрочное погашение кредита другого банка;
- предоставление отсрочки по оформлению обеспечения движимого и недвижимого имущества;
- отсутствие платы за досрочный возврат при погашении кредита за счет собственных средств;
- установление срока кредита на 2 года больше, чем рефинансируемый кредит.
«Предложение новых условий кредитования – это . В рамках акции, планируем рефинансировать задолженность других банков на сумму не менее 2 млрд рублей», – отмечает директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка ПАО Сбербанк Наталья Волощенко.
В рамках акции могут быть рассмотрены как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты, включая кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Узнать возможности по рефинансированию кредита и ваши индивидуальные условия возможно в любом отделении Сбербанка, а также у вашего клиентского менеджера.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.