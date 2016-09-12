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Сбербанк запустил акцию по рефинансированию кредитов других банков для клиентов крупного и среднего бизнеса

Срок действия акции – до 31 декабря 2016 года. Акция позволяет компаниям оптимизировать свою работу за счет сокращения расходов на привлечение кредитных средств. В рамках акции предусмотрены следующие возможности:

включение в сумму рефинансирования платы за досрочное погашение кредита другого банка;

предоставление отсрочки по оформлению обеспечения движимого и недвижимого имущества;

отсутствие платы за досрочный возврат при погашении кредита за счет собственных средств;

установление срока кредита на 2 года больше, чем рефинансируемый кредит.

«Предложение новых условий кредитования – это . В рамках акции, планируем рефинансировать задолженность других банков на сумму не менее 2 млрд рублей», – отмечает директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка ПАО Сбербанк Наталья Волощенко.

В рамках акции могут быть рассмотрены как краткосрочные, так и долгосрочные кредиты, включая кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Узнать возможности по рефинансированию кредита и ваши индивидуальные условия возможно в любом отделении Сбербанка, а также у вашего клиентского менеджера.