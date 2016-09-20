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Парадокс: в России оборот общепита падает, а в Иркутске – растет!

Оборот рынка общественного питания падает: россияне продолжают экономить на досуге, предпочитая ресторанам менее затратный отдых. Падение могло быть более драматичным, но реальность оставила возможность выжить демократичным сетевым концепциям с низким средним чеком, кофейням и фастфуду, а также дала шансы на рост сегментам, связанным с продажей готовой еды.

Фото: i.hostelmyhome.ru

В первую очередь на рынок повлияло снижение реальных доходов населения, сообщает РБК, — в 2015 году они упали на 4% по сравнению с предыдущим годом, в 2016 году, по пессимистичному прогнозу, доходы упадут еще на 0,7%, по оптимистичному — подрастут на 0,8%. Расходы на питание вне дома тоже снижаются. Последний раз рост расходов на общепит был зафиксирован также в 2014-м, а в 2015 году этот показатель упал на 7,1% и составил 741 руб. на человека в месяц. Среди объективных факторов, влияющих на рынок, остается продовольственное эмбарго, ослабление курса рубля, рост цен на продукты питания и алкоголь.

Это если говорить о России в целом. А вот в Иркутске, напротив, не только нет спада, но даже наблюдается заметный рост в этой сфере.

Так, по данным Иркутскстата, за первое полугодие 2014 года оборот общественного питания в Иркутске составил 5270 миллионов рублей. За тот же период 2015 года эта цифра поднялась до 5646 миллионов рублей ( т.е. прирост в 376 миллионов). За текущий год оборот увеличился на 541 миллион по сравнению аналогичным промежутком прошлого и оставил 6187 миллионов. Выходит, что иркутский рынок общепита чувствует себя куда лучше, чем общероссийский.

Портал SIA.RU узнал, что иркутские рестораторы думают по этому поводу.

Николай Копытов, менеджер кейтеринговой службы "СОЮЗ":

– По моим наблюдениям, действительно, товарообороты многих ресторанов растут, или хотя бы не падают. Но это относится не ко всем заведениям.

Остаются на плаву рестораны и кафе со средним чеком, без излишеств. Не уверен, что люди стали отдавать больше предпочтения быстрому питанию, тем более что цены в ресторанах быстрого питания не ниже, чем в средних ресторанах на бизнес-ланчи. Наоборот, экономия денег учит людей получать за плату достойный продукт. Ну а время заставляет рестораторов развиваться и предлагать дополнительные услуги. К таким можно отнести активно развивающийся в нашем городе кейтеринг.

Инга Мунина, директор ресторанов "Арлекино":

– К сожалению, экономические факторы на протяжении последних лет значительно повлияли на ситуацию в ресторанном бизнесе. Мы не ждем изменений и поэтому адаптируемся к сложившимся обстоятельствам, оптимизируем издержки, разрабатываем новые блюда и специальные предложения. Наше меню составлено таким образом, что учитывает разные ценовые предпочтения гостей. У нас семейный ресторан, и очень часто проходят детские праздники, а как вы знаете, на детях не принято экономить, поэтому гости выбирают нас, как проверенное заведение с качественными услугами и сервисом. Да, средний чек снизился, гости стали заказывать меньшее количество блюд. Выбирают самые популярные и любимые, а мы сохраняем сервис и качество на уровне, чтобы гости в дальнейшем выбирали именно нас.