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Иркутская область расширит сотрудничество с Китаем

13 сентября 2016

9 сентября Сергей Левченко, губернатор  Иркутской области, принял участие в работе делегации СФ ФС РФ в Китае. В рамках визита состоялись встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином и Председателем ПК ВСНП КНР Чжаном Дэцзяном. Сергей Левченко выступил с докладом о развитии торгово-экономических отношений между Иркутской областью и Китаем.

– Руководство КНР очень живо интересуется ситуацией в нашем регионе и готово содействовать по государственной линии для установления более тесного сотрудничества, – сообщил Сергей Левченко. – В октябре запланирована поездка делегации Иркутской области в КНР и встреча с представителями регионов, с которыми мы давно сотрудничаем – это провинции Ляонин и Хэйлунцзян.

Также планируется проведение двух презентаций – одна в посольстве России в КНР, вторая в бизнес-центре для общения  с деловыми кругами, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Я докладывал, как мы видим наше сотрудничество с КНР, все предложения были приняты и одобрены. Надеюсь, наше сотрудничество станет более плотным, – подчеркнул Губернатор. Он отметил, что поднимал темы газопереработки, лесного комплекса, развития аэропорта.

Сергей Левченко возглавляет регион, в этом году председательствующий в Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. В нее  входят 70 регионов России, Китая, Монголии, Японии и Кореи. В этом году планируется подписание соглашения с одной из крупнейших провинций Вьетнама, в перспективе – с Индией. Губернатор отметил важность сотрудничества в рамках подобных соглашений.


/ СИА /




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