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ПФР: До 1 октября федеральные льготники Приангарья могут сделать свой выбор

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области напоминает, что до 1 октября каждый федеральный льготник может сделать выбор: оставлять набор социальных услуг (НСУ) на 2017 год в натуральном виде или отказаться от него и получать деньги.

Если гражданин не планирует менять способ получения НСУ, то обращаться в ПФР ему не надо. А вот если со следующего года он намерен отказаться от соцпакета в пользу денег или возобновить получение в натуральной форме, ему необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства и написать соответствующее заявление. Отказаться в пользу денег можно как от всего соцпакета, так и от отдельных его частей.

В настоящее время стоимость набора социальных услуг составляет 995 руб. 23 коп. в месяц: 766 руб. 55 коп. на обеспечение необходимыми медикаментами, 118 руб. 59 коп. на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, 110 руб. 09 коп. на бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Если гражданин изменил свое решение в отношении получения набора социальных услуг после установленного законодательством срока (1 октября), то реализовать свое решение он сможет лишь со следующего года.

Напоминаем, что к федеральным льготникам относятся участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ветераны боевых действий, вдовы умерших (погибших) участников Великой Отечественной войны, члены семьи погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп.

В Иркутской области более 249 тыс. граждан имеют право на НСУ. Только 101 960 из них получают социальные услуги в натуральном виде, 147 713 человек – весь набор социальных услуг либо отдельные части НСУ получают в денежном эквиваленте.