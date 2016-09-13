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Как избежать увеличения процентной ставки по кредитам? Советы эксперта

В неприятной ситуации оказалась лизинговая компания, которая взяла кредит в банке, а затем получила уведомление об увеличении ставки более чем в два раза. Специалисты адвокатского бюро "Титов, Кузьмин и партнеры", эксперты pro bono бизнес-омбудсмена Иркутской области, рассказали, почему это произошло и как этого избежать.

В середине 2014 года компания взяла кредит на 4 млрд рублей под 9,5% годовых. Исправно его погашала, но через полгода банк сообщил о намерении повысить ставку до 21% годовых, т.е. больше, чем в два раза. Банк обосновывал такое действие падением курса рубля и поднятием ключевой ставки (на тот момент ЦБ РФ действительно поднял ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, до 17%, а курс рубля снизился более чем в два раза). При этом в условиях кредитования, с которыми компания согласилась при подписании кредитного договора, было указано, что банк вправе в одностороннем порядке при девальвации валюты или наличии реальной угрозы таковой пропорционально увеличить процентную ставку по кредиту. Компания не согласилась с увеличением ставки и продолжила платить кредит по старой. В результате у нее накопилась задолженность на 83 млн рублей. Банк с помощью суда взыскал эту сумму.

Суды решили, что банк вправе был поднять процентную ставку, потому что компания сама подписала кредитный договор на таких условиях. Также на решения судов повлиял тот факт, что на момент увеличения процентной ставки средняя ставка по кредитам в других банках тоже была на уровне 19-24%. Дело дошло даже до Верховного суда, но и он встал на сторону банка, сообщают в пресс-службе аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области.

Специалисты адвокатского бюро "Титов, Кузьмин и партнеры" говорят, что при получении кредита повлиять на условия кредитного договора практически невозможно.

Но если условия крайне рискованные, то можно направить в банк протокол разногласий с указанием конкретных пунктов, которые вас не устраивают. Даже если банк откажется пойти вам на встречу, то впоследствии при возникновении конфликтной ситуации можно будет требовать расторжения или изменения договора, ссылаясь на то, что компания-заемщик в отношениях с банком является слабой стороной, которая не могла повлиять на содержание условий кредитного договора.