Новости

У чиновника Иркутской области изъяли в доход государства 4 автомобиля

Прокурор Иркутской области обратился в Братский городской суд с заявлением об обращении в доход государства 4 транспортных средств, стоимостью 2 млн. 463 тыс. рублей, принадлежащих гражданскому служащему.

Согласно ФЗ от 03.12.2012 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» имущество, в отношении которого не представлено сведений о его приобретении на законные доходы, подлежит обращению в доход Российской Федерации.

В ходе проверки установлено, что автомобили приобретены чиновником на основании договоров купли – продажи. Однако им не были представлены сведения, подтверждающие приобретение транспортных средств на законные доходы. Служащий также должен был указать источники получения средств, за счет которых эти сделки совершены. Требуемые законом сведения в кадровое подразделение органа, где он проходил службу, чиновник вовремя не предоставил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В период проверки обвиняемый успел продать три автомобиля. Вместе с тем, суд, согласившись с доводами прокурора, обратил в доход государства оставшийся автомобиль и дополнительно взыскал с чиновника 2 463 000 рублей.