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Заместитель председателя Правления СКБ-банка - в числе самых заслуженных банкиров России

Журнал «Банковское обозрение» подготовил рэнкинг самых заслуженных банкиров России. В него вошли те, кто отдал большую часть жизни работе в банковской индустрии и сегодня играет ведущую роль в отрасли, занимая руководящую должность в одном из крупнейших банков страны.

Одним из основных условий попадания в рэнкинг наиболее опытных и успешных банкиров был стаж работы кандидата в отрасли, который должен составлять не менее 23 лет. Кроме того, учитывались лидерские качества участников рэнкинга, поэтому в него вошли топ-менеджеры банков, занимающие должности президента, вице-президента, председателя, зампреда правления банка, председателя или зампредседателя совета директоров банка. Также учитывалась величина активов банка, характеризующая его вклад в развитие российского рынка.

В результате в рейтинг самых заслуженных банкиров страны вошли 55 человек, и одним из них стала Маргарита Бурбик, заместитель Председателя Правления СКБ-банка. Маргарита Бурбик работает в банковской отрасли свыше 20 лет, с сентября 2011 г. занимала должность директора департамента кредитования СКБ-банка, в апреле 2012 г. была назначена на должность заместителя Председателя Правления.