Новости

Связь-Банк – на 25 месте в Топ-200 крупнейших российских банков по капиталу на 1 августа

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) занял 25 место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала на 1 августа 2016 г». Капитал Банка на отчетную дату составил 47,48 млрд рублей, достаточность капитала – 16,43%. В прошлогоднем рейтинге «Профиля» по капиталу Связь-Банк занимал 28 позицию. *Приведенные показатели рассчитаны по методикам издания и могут отличаться от официальных показателей Банка, рассчитанных по методике Банка России

as

Подписаться:

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) занял 25 место в рейтинге «200 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала на 1 августа 2016 г». Капитал Банка на отчетную дату...



464





/ СИА /