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Члены Правления Связь-Банка И.Большаков и А.Рукавишников вновь вошли в рэнкинг лидеров банковской отрасли

Первый заместитель Председателя Правления Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) Иван Большаков и Заместитель Председателя Правления Банка Алексей Рукавишников вновь вошли в традиционный рэнкинг заслуженных лидеров банковской отрасли журнала «Банковское обозрение», который публикуется с 2013 года и выходил трижды.

Требования к кандидатам в различные номинации в 2016 году ужесточился: стаж работы в отрасли должен быть не менее 23 лет. В результате два члена Правления Связь-Банка – Иван Большаков и Алексей Рукавишников – прошли непростой отбор и заняли 35 и 37 места, соответственно, утвердив свои позиции в числе 55 успешных представителей банковской отрасли.

В рэнкинг под названием «23 года строгого костюма» вошли только те, кто начал работать в банковской индустрии не позднее 1993 года. Кроме того, учитывались лидерские качества участников рэнкинга, поэтому в него вошли топ-менеджеры банков, занимающие должности президента, вице-президента, председателя, зампреда правления банка, председателя или зампредседателя совета директоров (наблюдательного совета) банка. В рэнкинге участвовали топ-менеджеры только тех банков, которые по величине активов на 1 июня 2016 года входят в топ-100.

Иван Большаков работает в кредитно-финансовой сфере с 1983 года, начав карьеру в Банке для внешней торговли СССР. С 2011 года И.Большаков является Первым заместителем Председателя Правления, членом Правления Связь-Банка.

Алексей Рукавишников начал свою трудовую деятельность в 1988 году в Банке Внешнеэкономической деятельности. С 2010 года А. Рукавишников является Заместителем Председателя Правления, членом Правления Связь-Банка.

По активам, по данным Интерфакс-ЦЭА, Связь-Банк занимает 26 место по состоянию на 1 июля 2016 года.