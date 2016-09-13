Новости

Максимальная сумма ипотечного займа в БИНБАНКе по стандартам АИЖК увеличена до 20 млн рублей

Теперь в БИНБАНКе максимальная сумма займа по стандартам АИЖК составляет 20 млн рублей для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и 10 млн рублей для всех остальных регионов РФ независимо от размера первоначального взноса. Ранее максимальная величина составляла 10 млн рублей для Москвы и 7,1 млн рублей для других регионов и варьировалась в зависимости от размера собственных средств заемщика.

Изменение касается займов, которые выдаются на приобретение квартир на первичном и вторичном рынке жилья за исключением ипотеки с господдержкой и военной ипотеки.

Оформить ипотеку по стандартам АИЖК можно на срок от 3 до 30 лет, минимальная сумма займа – 300 тыс. рублей. Процентная ставка (от 10,75% годовых с учетом вычетов для отдельных категорий граждан) зависит от размера первоначального взноса и программы кредитования.