Новости

Сбербанк впервые провел федеральное образовательное мероприятие для блогеров SBERCAMP

9–11 сентября в Тюмени прошло первое федеральное образовательное мероприятие для блогеров SBERCAMP. Организатором стал Западно-Сибирский банк Сбербанка. В SBERCAMP приняли участие популярные блогеры из разных регионов России. Спикерами выступили основатель и креативный директор агентства Players Василий Ящук, представители Smetana TV Андрей Бузина, Александр Лапук, Олег Колмовский, руководитель спецпроектов департамента «Банк XXI» Сбербанка, бренд-амбассадор «Сбербанк Онлайн» Дмитрий Абрамов, режиссер Сбербанк ТВ Максим Куприянов.

Участники SBERCAMP обсудили новые тренды видеоблогинга, приёмы и технологии видеомонтажа, способы продвижения видео в Youtube и Instagram. После лекций блогеры самостоятельно сняли и смонтировали вирусные рекламные ролики о продуктах и услугах Сбербанка. Во второй день участники SBERCAMP побывали на экскурсиях по исторической и современной Тюмени, узнали о проектах, которые реализуются в регионе с участием Сбербанка.

«SBERCAMP позволил нам познакомиться с блогерами всей страны. Мы рассказали о нашей работе с клиентами, продемонстрировали проекты, которые реализуем совместно с партнерами и правительством региона в сфере здравоохранения, образования, спорта и туризма. Участники мероприятия смогли найти ответ на вопрос — почему Тюмень называют лучшим городом Земли. Мы обязательно продолжим сотрудничать с блогерами и планируем регулярно проводить подобные мероприятия», — подчеркнул председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Банк недавно начал сотрудничать с блогерами и развивать совместные проекты с ними. Например, Медиахакатон на Дальнем Востоке, блог-тур «Пушкин в Чувашии», поддержка конференции «Hello, blogger».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.