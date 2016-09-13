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Осетровский речной порт увеличил приемку грузов на 23% за год

ОАО «Осетровский речной порт» по данным на 1 сентября принял 637 тысяч тонн грузов, что на 23% больше, чем на эту же дату прошлого года. Объем отгрузки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 20% до 533 тысяч тонн.

В январе-августе 2016 года для компаний, задействованных в строительстве газопровода «Сила Сибири», Осетровский речной порт принял 221 тысячу тонн грузов, отгрузил – 188 тонн. С начала навигации порт переработал 120 тысячи тонн угля, из них для жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области и Якутии – 114 тысяч тонн».

В навигацию этого года для доставки грузов из Осетровского речного порта по договорам ГК «Старвей» задействовано: 20 судов «ОСК» общей грузоподъемностью 21,1 тысячи тонн, 5 судов ООО «Валлетта» грузоподъемностью 5,6 тысячи тонн. Погрузо-разгрузочные работы в пунктах выгрузки производится при помощи четырех плавучих кранов с грузоподъемностью от 5 до 30 тонн.

Ограничения по осадке судов на участке реки Лена Усть-Кут – Киренск в связи с маловодьем официально действуют с 21 июня, когда было зафиксировано падение уровня воды ниже гарантированного значения в 175 см. С тех пор глубина на участке имела только отрицательную тенденцию, за исключением 17-19 августа, когда с верхов Лены пришел вал воды, поднял глубину до 165 см и позволил буксирам пройти до Осетрово. Этот вал воды в течении двух недель позволил грузить суда с большим коэффициентом загрузки. Однако к 12 сентября уровень воды опустился до 115 см.