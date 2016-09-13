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25 тыс. рублей штрафа прописали должностным лицам Забайкальского управления Ростехнадзора за грубые нарушения прав предпринимателей

Управление Генпрокуратуры РФ в Сибирском ФО провело проверку соблюдения ФЗ о государственном контроле в Забайкальском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В ходе проверки обнаружилось, что должностные лица Забайкальского управления Ростехнадзора в течение 2016 г. неоднократно проводили внеплановые документарные проверки в отношении хозяйствующих субъектов в Чите и Улан-Удэ без вынесения соответствующих приказов на их проведение, что является грубым нарушением требований ФЗ«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и муниципального контроля».

Это явилось основанием для вынесения заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Иваном Семчишиным пяти постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ, в отношении виновных должностных лиц.

По результатам их рассмотрения постановлениями судей руководитель Забайкальского управления Ростехнадзора, его заместитель и два государственных инспектора оштрафованы на общую сумму 25 000 рублей. Практика организации незаконных проверок в территориальном органе прекращена, сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе.

Реальное исполнение вынесенных судом решений находится на контроле управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском ФО.