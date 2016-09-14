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Аренда квартиры: сколько платят россияне за съемное жилье?14 сентября 2016
8% россиян снимают жилплощадь, и половина из них собираются жить в съемном жилье еще год-два. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований.
8% россиян в настоящее время живут в съемных помещениях. Чаще всего жилье арендует молодежь 18-24 лет (19%), реже —пенсионеры (1%). Чаще арендуют жилые помещения жители Северо-Западного ФО (14%), а реже всего — в Южном ФО (4%).
«Арендуете ли Вы жилье в настоящее время?», % от всех опрошенных по группам
|
Все опрошенные
|
18-24 года
|
25-34 года
|
35-44 года
|
45-59 лет
|
60 лет и старше
|
Да
|
8
|
19
|
14
|
7
|
4
|
1
|
Нет
|
92
|
81
|
86
|
93
|
96
|
99
Подавляющее большинство платит за аренду жилья до 10 тыс. рублей включительно (38%), около трети платят за жилье от 10 до 20 тыс. рублей, еще 7% — от 20 до 30 тыс.
Средняя стоимость аренды жилплощади (без указания типа жилья) – 13 140 рублей.
«Сколько составляет ваша арендная плата собственнику жилья?»
|
До 10 тыс. рублей включительно
|
38
|
10001-20000
|
30
|
20001-30000
|
7
|
30001+
|
2
|
Отказ
|
23
Половина арендаторов рассматривают такой вариант жилья только в краткосрочной перспективе: 35% намерены продолжать снимать площадь в течение года (35%), а 15% — в течение двух лет.
Еще 17% строят такие планы на три года. Каждый десятый планирует остаться в съемном жилье еще 4-5 лет (9%), а 7% — еще 6 и более лет. Среди тех, кто сейчас не арендует жилплощадь, 3% рассматривают такую возможность в течение срока 4-5 лет, а еще 29% — в более, чем шестилетней перспективе.
Аренда жилья привлекательна в основном по трем причинам: возможность жить отдельно от родителей (12%) или поближе к работе (6%). Еще 4% отмечают такой фактор, как улучшение жилищных условий.
Каждый десятый опрошенный (11%) предпочитает арендовать у частного лица, в 3%, — наоборот, — у юридического. Для 9% россиян нет разницы, у кого снимать жилплощадь. Для большинства респондентов вопрос аренды жилья неактуален, а 73% и вовсе ни при каких условиях не готовы жить в съемном жилье.