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Аренда квартиры: сколько платят россияне за съемное жилье?

8% россиян снимают жилплощадь, и половина из них собираются жить в съемном жилье еще год-два. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований .

8% россиян в настоящее время живут в съемных помещениях. Чаще всего жилье арендует молодежь 18-24 лет (19%), реже —пенсионеры (1%). Чаще арендуют жилые помещения жители Северо-Западного ФО (14%), а реже всего — в Южном ФО (4%).

«Арендуете ли Вы жилье в настоящее время?», % от всех опрошенных по группам

Все опрошенные 18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 60 лет и старше Да 8 19 14 7 4 1 Нет 92 81 86 93 96 99

Подавляющее большинство платит за аренду жилья до 10 тыс. рублей включительно (38%), около трети платят за жилье от 10 до 20 тыс. рублей, еще 7% — от 20 до 30 тыс.

Средняя стоимость аренды жилплощади (без указания типа жилья) – 13 140 рублей.

«Сколько составляет ваша арендная плата собственнику жилья?»

До 10 тыс. рублей включительно 38 10001-20000 30 20001-30000 7 30001+ 2 Отказ 23

Половина арендаторов рассматривают такой вариант жилья только в краткосрочной перспективе: 35% намерены продолжать снимать площадь в течение года (35%), а 15% — в течение двух лет.

Еще 17% строят такие планы на три года. Каждый десятый планирует остаться в съемном жилье еще 4-5 лет (9%), а 7% — еще 6 и более лет. Среди тех, кто сейчас не арендует жилплощадь, 3% рассматривают такую возможность в течение срока 4-5 лет, а еще 29% — в более, чем шестилетней перспективе.

Аренда жилья привлекательна в основном по трем причинам: возможность жить отдельно от родителей (12%) или поближе к работе (6%). Еще 4% отмечают такой фактор, как улучшение жилищных условий.

Каждый десятый опрошенный (11%) предпочитает арендовать у частного лица, в 3%, — наоборот, — у юридического. Для 9% россиян нет разницы, у кого снимать жилплощадь. Для большинства респондентов вопрос аренды жилья неактуален, а 73% и вовсе ни при каких условиях не готовы жить в съемном жилье.