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Всё меньше денег тратят россияне в магазинах

В августе средний чек уменьшился относительно показателя прошлого месяца на 12 рублей или на 2,4%, остановившись на отметке в 498 рублей. Средний чек сократился и в разрезе года, потеряв относительно прошлогоднего августа 52 рубля ( 9,5%). С учетом накопленной инфляции в 6,9% можно делать выводы о сокращении чека более чем на 16% за год.

В прошедшем августе средний чек похудел относительно июльского показателя на 12 рублей или на 2,4%, остановившись на отметке в 498 рублей. То есть средний чек в августе фактически сравнялся с майским (497 руб.) или с февральским (499 руб.). Тренд низкого среднего чека, напомним, продолжается уже семь месяцев подряд. Средний чек похудел и в разрезе года, потеряв относительно прошлогоднего августа 52 рубля или 9,5%. С учетом накопленной инфляции в 6,9% можно говорить о сокращении чека более чем на 16% за год.

После падения среднего чека в феврале текущего года до отметок двух-трехлетней давности, но при растущей потребительской активности фиксировалась тенденция активного шопинга. Покупатели стали посещать большее количество торговых точек в поисках лучших цен и продуктов, одновременно оставляя на кассе меньшие суммы. Но увеличение количества посещаемых магазинов в итоге все же приводило к общему росту повседневных расходов россиян.

В летние месяцы общие расходы, провалившись в июне относительно мая, расти перестали. А в августе, напомним, было зафиксировано сокращение на 2% относительно предыдущего месяца. При столь низком среднем чеке и его продолжающемся сокращении можно делать вывод о том, что россияне теряют интерес к покупкам. А при нулевой официальной инфляции за август можно логично говорить и о сокращении единоразовых трат россиян при походе в магазин.

Средний чек в августе похудел практически во всех регионах за исключением Дальнего Востока, где чек после июльского провала на 15% в последний летний месяц прибавил те же 15%. В остальных регионах колебания величины чека оказались не такими резкими. Так, в Сибири он почти не изменился относительно июля, похудев всего на 1 рубль. В Поволжье, на северо-западе и в Южном ФО средний чек потерял 1,3-3%. Самые сильные сокращения чека в августе были зафиксированы в Центральном ФО (-4%) и на Урале (-5%).

В целом тенденция по снижению среднего чека в годовом выражении на 10% характерна для миллионников и стотысячников. В городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек средний чек с августа прошлого года похудел вообще на 15%. Относительно июля текущего года покупатели из мегаполисов сократили свои единоразовые траты на 4%. В пятисоттысячниках потребители, наоборот, в августе тратили за один поход в магазин на 2,5% больше. В стотысячниках средний чек за месяц сократился на -1,7%.

Говоря о торговых каналах, стоит отметить развивающийся плачевный тренд для гипермаркетов, где величина среднего чека неуклонно снижается с начала года.

В августе средний чек в этом канале потерял еще 68 рублей или 8,3% относительно июля. За год же его сокращение составило -23,4%, то есть почти четверть. Таких низких значений среднего чека в гипермаркетах не фиксировалось никогда ранее.

Супермаркеты тоже несут потери в величине среднего чека. Минус 24 рубля за месяц или -6,5% относительно июля. Годовое сокращение чека в этом типе торговых каналов составило -16%. В дискаунтерах и магазинах традиционной торговли по итогам августа потери в размере среднего чека составили всего 1 и 5 рублей соответственно. Однако в разрезе года величина среднего чека в дискаунтерах получила коррекцию в -12%, а в магазинах традиционной торговли -20%.

Индекс «Среднего чека» рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel.